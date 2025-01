Calcio Napoli ultimissime – Arriva una notizia super a poco più di una settimana dal big match tra gli azzurri e la Juventus: tifosi azzurri da pelle d’oca, al fianco dei propri beniamini.

Contro l’Atalanta, il Napoli calcio cercherà di imporre un altro segnale a tutta la Serie A: le attenzioni di queste ultimissime ore sono certamente anche per il mercato, considerando l’addio di Khvicha Kvaratskhelia che quanto prima sarà ufficializzato dal Paris Saint Germain dopo il commovente saluto dei giorni scorsi. In attesa di segnali dal mercato, con i tifosi e lo stesso Antonio Conte che si aspetta novità in merito a chi andrà a sostituire l’ormai ex numero 77 azzurro, la tensione deve tornare massima anche per le faccende riguardanti il campo.

Il match contro i nerazzurri (in programma per sabato, ndr) è in programma ancor prima di uno dei match più attesi dell’anno, ossia lo scontro diretto con la Juventus allo stadio Diego Armando Maradona. Occasione per i cuori azzurri per sostenere i propri beniamini, protagonisti fino a ora di un’annata davvero importante, entusiasmando così tutta la piazza al di là di ogni vicenda extra – campo. A dimostrarlo è anche la notizia che arriva in merito alla sfida contro i bianconeri allenati da Thiago Motta.

Ultimissime news SSC Napoli, grande notizia verso la Juve: sold out al Maradona

La notizia era nell’aria ormai da ore, ma adesso c’è la conferma definitiva: allo stadio Diego Armando Maradona, per la sfida contro la Juventus, è previsto il sold out.

Stando a quanto si apprende dal rivenditore TicketOne, infatti, gli unici biglietti disponibili per la partita contro la Vecchia Signora sono quelli per il settore ospiti, mentre per tutti gli altri settori la disponibilità è andata esaurita. Un segnale di vicinanza davvero importante per Antonio Conte, per cui la sfida contro i bianconeri non sarà mai banale per ovvi motivi.

Napoli: l’antipasto Atalanta e l’attesa per la sfida contro la Juve

Pur incassando una notizia che sicuramente farà piacere a tutta la squadra, Antonio Conte ha la testa completamente rivolta per la prossima sfida del campionato di Serie A, in programma per sabato sera contro l’Atalanta.

La speranza da parte della piazza partenopea è che si possa arrivare alla sfida attesissima contro la Juventus nel migliore dei modi, magari con un’Atalanta ancor più lontana in classifica. Missione non semplice, ma nemmeno impossibile: gli azzurri, per questo, potranno contare sull’appoggio totale da parte dei propri tifosi.