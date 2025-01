E’ quello di Danilo il nome in cima alla lista del Napoli per rinforzare il reparto difensivo: spunta un’altra squadra di Serie A che avrebbe cercato il brasiliano.

Se è vero che Alejandro Garnacho è il primo obiettivo sulla lista di Manna, nell’ottica di andare a sostituire Khvicha Kvaratskhelia, è anche vero che il direttore sportivo azzurro sta ragionando anche su altri colpi che potrebbero fare al caso di Antonio Conte.

Anche nel reparto difensivo c’è del lavoro da fare, ed in questo senso sarebbe Danilo il nome sul quale si starebbero concentrando le attenzioni del club partenopeo. Il difensore è in uscita dalla Juventus, e si sta cercando la soluzione migliore per andare via da Torino vista anche la scadenza del contratto.

Calciomercato Napoli 24 – Colpo Danilo, ci ha provato anche il Milan

“La Juve gela sulla rescissione di Danilo. Nel senso, poiché è convinto che dirà di no al Brasile e sceglierà il Napoli, ha rallentato la pratica: tutto è fatto, ma l’operazione di addio verrà siglata la prossima settimana. Come nell’aria da tempo”, spiega l’edizione di oggi de Il Mattino.

“Il difensore è il più impaziente di tutti: ieri mattina i suoi agenti hanno anche sentito i dirigenti del Milan. A cui hanno ribadito l’accordo col Napoli. Nella sua testa, il brasiliano è già proiettato alla nuova esperienza e ha fretta di unirsi ai nuovi compagni”, ha ancora spiegato l’edizione di oggi.

Insomma, anche il Milan avrebbe provato a mettere le mani sul calciatore della Juventus, pur non avendo però avuto modo di approfondire la possibilità concreta di portare Danilo in rossonero.