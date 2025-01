Ultimissime Napoli – Novità dell’ultim’ora dall’Inghilterra su Alejandro Garnacho, giocatore finito nel mirino del club azzurro come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

Una vittoria pesantissima, un segnale forte a tutta la Serie A. I tre punti conquistati a Bergamo, contro l’Atalanta, sono un’iniezione di fiducia importante per il Napoli di Antonio Conte, che nelle ultimissime partite è apparso particolarmente in forma, con un gioco che sta divenendo sempre più fluido. Per non parlare del carattere e della tenuta mentale, vero e proprio marchio di fabbrica di una squadra che ora sogna in grande. Insieme a essa, c’è anche una piazza che ormai è conquistata dallo spirito di sacrificio palesato dal Napoli targato Conte, così come dimostrato dall’accoglienza straordinaria nella notte al rientro da Bergamo (clicca qui per le immagini).

Gli azzurri sembrano avere le carte in regola per puntare a lottare, quantomeno, per il vertice fino al termine della stagione. Senza dubbio, un ruolo particolarmente importante lo avranno le prossime mosse di calciomercato. Non un dettaglio, considerando che i partenopei si sono visti privare di Khvicha Kvaratskhelia nell’ultima settimana. Lo stesso Conte ha fatto capire, anche esplicitamente, che serve un segnale non banale anche sotto questo punto di vista, con il club già al lavoro per cercare di assecondare le richieste dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Nome che è divenuto ormai di moda all’ombra del Vesuvio è quello di Alejandro Garnacho.

News SSC Napoli, novità su Garnacho: indizio azzurro?

Alejandro Garnacho è la prima scelta di Antonio Conte per il post Kvaratskhelia: le ultime novità di mercato parlano di un Napoli in prima fila per convincere il Manchester United, proprietario del cartellino del Nazionale argentino, ad abbassare le richieste. La forbice è ancora ampia, ma il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna intende non dare nulla per intentato.

In attesa di capire come e se arriverà il rilancio alla prima offerta, arriva una novità proprio da Manchester, con Ruben Amorim che ha escluso Garnacho dagli undici titolari per la sfida contro il Brighton. L’obiettivo della SSC Napoli partirà solo dalla panchina, dopo due partite di fila in campo dal primo minuto.

Chissà che ciò non possa essere un vero e proprio indizio di calciomercato, anche se le ultime notizie parlano di una forbice ancora molto ampia tra domanda e offerta. In ogni caso, la situazione va monitorata molto attentamente per capire se tra le due società potrà esserci una sorta di compromesso, per regalare ad Antonio Conte un calciatore che, evidentemente, stima e non poco.

