Notizie Calcio Napoli – Sfogo del giornalista della Rai contro i detrattori di Romelu Lukaku: la provocazione di Francesco Repice

Notizia Calcio Napoli – Arrivato con grande scetticismo per fare posto al partente Osimhen, Romelu Lukaku sta guadagnando la fiducia della piazza azzurra partita dopo partita. Si è presentato subito con la testa giusta, segnando contro il Parma una rete decisiva per la rimonta al Maradona. Poi ha subito qualche critica di troppo, ma ora è tornato ad incidere come ai vecchi tempi.

Francesco Repice, il radiocronista della Rai, è intervenuto sul proprio account Facebook e si è lasciato andare ad un commento-sfogo su due personaggi del Napoli, i protagonisti di questo nuovo capitolo: Antonio Conte e Romelu Lukaku.

“Conte un genio”: Repice pazzo del mister

Il noto commentatore delle partite di Serie A e della Nazionale ha voluto lasciare il suo pensiero sull’allenatore azzurro, attraverso poche righe. Repice ha elogiato il lavoro di Antonio Conte, sottolineando come lui venga ascoltato da chi lavora attorno al mister e di quanto incida all’interno di uno spogliatoio:

“Non esiste al mondo allenatore in grado di incidere come Antonio Conte. Tatticamente: ogni partita è un compendio del gioco del pallone al di là del risultato. Tecnicamente: migliora il livello di un gruppo in modo esponenziale lavorando ad personam su ogni singolo calciatore. Mediaticamente: sa quello che deve dire; quando lo deve dire; come lo deve dire. Lui parla, gli atri ascoltano. Amministrativamente: sceglie, motiva, indirizza le scelte del club senza (quasi) mai sbagliare un colpo. Per me un genio”

Repice si scaglia contro gli anti-Lukaku

Il giornalista RAI ne ha per tutti, anche per i detrattori di Romelu Lukaku:

“A coloro che parlano (a vanvera) di Lukaku, consiglierei discipline meno concettualmente impegnative del calcio. Altrimenti continuino costoro a discettare di ‘quinti’/’braccetti’/’scivoli’/’trequartisti’ ed altre amenità che nulla hanno a che fare col gioco del pallone”

E in effetti, in questi mesi l’attaccante belga ha raccolto numerose critiche sul suo stato di forma, sulla condizione mentale e sulla sua importanza, in rapporto all’ingaggio percepito in azzurro. Insomma, su Lukaku c’era dello scetticismo, ma secondo Francesco Repice si tratta più di pregiudizio. Nelle ultime giornate, l’ex Inter e Roma è stato fondamentale: gol all’Udinese, alla Fiorentina e all’Atalanta. E nel mezzo tante buonissime prestazioni, sponde e sacrificio.

Ricordiamo che Francesco Repice sarà protagonista a Napoli, il prossimo 23 gennaio al Teatro Troisi, con lo spettacolo “La Voce degli Eroi”. Per chi volesse immergersi nell’atmosfera di un’emozione senza fine, con la sua voce e la narrazione del suo Maradona.