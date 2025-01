Ultimissime Calcio Napoli – Gli azzurri hanno comunicato la cessione ufficiale: spunta un’importante novità nella formula del trasferimento

Tra le ultimissime calcio Napoli arrivano novità riguardanti il mercato in uscita. Sono ore molto calde quelle in casa azzurra, che ha ufficializzato un’altra cessione proprio in questi minuti. Un addio preannunciato, la cui formula, però, presenta delle novità rispetto a quanto trapelato nelle scorse settimane. Si tratta del quarto calciatore che lascia il club a gennaio dopo Caprile, Folorunsho e Kvaratskhelia.

Un calciomercato che ha stravolto la rosa del Napoli che, attraverso Antonio Conte, dovrà evitare di farsi condizionare dalle operazioni di questi giorni. La sfida odierna contro l’Atalanta è troppo importante per rimanere ancorati alla vetta della classifica, con l’Inter che continua il suo inseguimento ai danni dei partenopei.

Zerbin lascia il Napoli: la novità nella formula della cessione

Dopo l’addio di Kvaratskhelia confermato nella giornata di ieri, questa mattina il Napoli ha ufficializzato l’addio di Zerbin. Il calciatore ha firmato con il Venezia, come avevamo ampiamente riportato negli scorsi giorni. La novità riguarda la formula del trasferimento del giocatore al club in piena lotta per la salvezza in Serie A. Di seguito il comunicato, che evidenzia la possibilità anche di un addio definitivo dal Napoli.

“La SSC Napoli ufficializza la cessione di Alessio Zerbin al Venezia FC con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Zerbin ha collezionato 27 presenze con il Napoli, facendo il proprio debutto in Serie A il 15 agosto 2022, in occasione del match di Verona vinto per 2-5. Ha realizzato due reti in maglia azzurra in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. Proprio in quella gara del 18 gennaio 2024, Zerbin è diventato il primo giocatore in grado di segnare una doppietta in Supercoppa Italiana da subentrato. In bocca al lupo, Alessio!”