Napoli Basket, Valli suona la carica: ecco come frenare Sassari

La presentazione alla partita Napoli Basket-Dinamo Sassari: le parole di coach Valli alla vigilia del match

Dopo la sconfitta contro la Virtus Bologna, il Napoli Basket torna in campo per la 16a giornata di campionato. Nella settimana di preparazione alla sfida contro Sassari, la formazione azzurra ha salutato Malik Newman, ingaggiato a stagione in corso e mai decisivo.

Al sito ufficiale, coach Valli presenta così la sfida di ritorno contro Sassari, mettendo in guardia i suoi ragazzi su alcuni aspetti:

“Sassari sicuramente non è al completo per alcune importanti assenze ma è sempre una squadra molto solida con una gerarchia stabilita che sfrutta molti aspetti tattici come il pick and roll. Fanno della transizione e del tiro da tre la loro arma principale. Noi proprio su questi loro punti di forza dovremo essere molto più bravi, cinici e cattivi di quello che abbiamo fatto vedere a Bologna con la Virtus. Arriviamo alla partita dopo avere svolto una buona settimana di allenamenti. Credo che i ragazzi abbiano capito e siano consapevoli dell’importanza della partita che andiamo ad affrontare con fortissima pressione. Sappiamo però che mai come adesso la nostra squadra avrà la forza e la serenità per giocare un attacco in cui tutti saranno coinvolti. Sono sicuro che i miei ragazzi hanno fatto tesoro dell’esperienza di Bologna e la metteranno a frutto domani contro Sassari”.