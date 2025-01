Calciomercato Napoli ultimissime – Il Napoli è pronto ad un doppio addio in questa finestra di mercato, dopo che il calciatore ha chiesto la cessione insieme a Rafa Marin.

Il calciomercato si sa è ricco di sorprese, una tra queste è presente in casa Napoli. Le settimane a venire si prospettano bollenti sul fronte entrate ed uscite.

I partenopei sono alle prese con accontentare alcuni dei suoi calciatori, in procinto di abbandonare il club per via di un giusto spazio non ottenuto in questa prima parte di stagione. In assenza di coppe europee, dopo il decimo posto della scorsa stagione, per Conte è difficile far girare la rosa.

Inoltre si è aggiunta l’eliminazione dalla Coppa Italia, che ha chiuso definitivamente la porta ad ulteriori turnover per il restante del campionato, unica competizione restante.

Nei giorni scorsi gli azzurri hanno aperto la porta per la cessione di Rafa Marin, apprezzato molto dal Como.

Anche Spinazzola ha chiesto la cessione: il retroscena

Il centrale arrivato questa estate dal Real Madrid, che non ha convinto a pieno, non è l’unico ad aver chiesto di giocare altrove. Il Napoli lavora sulle uscite per poi intervenire sul mercato in entrata.

Spinazzola, arrivato anch’esso questa estate, non ha entusiasmato Conte per via della sua forma fisica mai ritrovata dopo il terribile infortunio ad Euro 2020.

Come emerso in queste ore, SkySport ha rilevato un retroscena: nelle scorse settimane Spinazzola ha chiesto la cessione al club, per via del poco spazio ottenuto.

Nonostante ciò però, il calciatore domani dovrebbe partire titolare nell’importante sfida contro la Fiorentina. L’infortunio di Kvara infatti, vede Spinazzola favorito sulla corsia di sinistra.

Napoli a caccia del sostituto: Biraghi sullo sfondo

Da diverso tempo ormai il Napoli ha puntato intensamente gli occhi su Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina.

Il calciatore è ritenuto fuori dal progetto del tecnico Palladino da alcune settimane e, per tale motivo, rimane escluso dai convocati.

Il Napoli vede in lui un possibile rinforzo per far rifiatare Olivera, oltre che per via della duttilità e caratteristiche. Infatti Biraghi può offrire supporto sia in fase difensiva che offensiva, dove è uno specialista nei calci piazzati.

Al momento nulla di concreto, con anche il Bologna che negli ultimi giorni si è fatto sotto per il terzino sinistro. Il calciatore della Fiorentina rappresenta un’ottima soluzione per il calciomercato invernale.

Non ci resta che attendere nuove notizie per scoprire l’intreccio di mercato.