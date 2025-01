Atalanta-Napoli, Lukaku e Politano mandano un messaggio alla Juve

Romelu Lukaku e Matteo Politano hanno rilasciato alcune dichiarazioni a margine della vittoria contro l’Atalanta.

Al Gewiss Stadium di Bergamo si è concluso il match tra Atalanta e Napoli con il risultato che sorride agli azzurri. Dopo una partita ricca di emozioni con un’intensità di primo livello, i ragazzi di Antonio Conte sono stati in grado di compiere una vera e propria impresa contro una squadra che non perdeva in campionato dallo scorso settembre. Nonostante il notevole sforzo degli azzurri in fase offensiva, anche l’Atalanta è stata in grado di produrre tantissimo: prima è andata in vantaggio e poi ha anche pareggiato momentaneamente. Nel post partita, Romelu Lukaku e Matteo Politano hanno parlato ai microfoni di Sky Sport.

Atalanta Napoli, le parole di Lukaku e Politano

In merito alla sua prestazione in campo e sulle ambizione degli azzurri, Politano ha affermato: “Questa è stata la partita di tutti, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere cresciuti tanti. Abbiamo avuto una grande reazione per ben due volte. Grandissima occasione. Cercheremo di dar fastidio fino all’ultima giornata. Le altre squadre iniziano a temerci. Lotteremo fino alla fine”.

Inoltre, ai microfoni di Dazn, Politano ha aggiunto che Antonio Conte prima della partita gli aveva chiesto di ritrovare il gol. Una richiesta prontamente esaurita dall’esterno azzurro che lo ha abbracciato dopo la rete del momentaneo 1-1.

Romelu Lukaku ha parlato della sua condizione fisica ed ha mandato un chiaro messaggio alla Juventus: “Bella partita contro una squadra molto forte. Il 3-0 che hanno fatto a noi ci entrato nella testa. La strada è ancora lunga. Gol più bello? La vittoria è importante. Settimana prossima c’è una gara ancora più difficile. Juve? Dobbiamo recuperare energie sarà un altro test per noi, per valutare il nostro momento”. Inoltre, l’ex Roma ed Inter, a Dazn, ha parlato anche di Kvaratskhelia a cui ha augurato tutto il meglio per il futuro.