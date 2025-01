Atalanta-Napoli, Gasperini spiazza tutti: parole sorprendenti

Ai microfoni di Dazn, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match perso contro il Napoli.

La sfida tra Atalanta e Napoli si è conclusa con la vittoria degli azzurri a seguito di una partita davvero molto dispendiosa e ricca di emozioni. Dopo la sconfitta contro il Napoli, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn. L’allenatore dell’Atalanta ha espresso tutta la propria amarezza per non esser riuscito ad ottenere un risultato importante contro una squadra, a suo dire, forte come il Napoli: “Usciremo ancor più determinati. Non è un periodo fortunato ma da partite come queste usciamo veramente dispiaciuti”.

Atalanta Napoli, Gasperini netto: “Siamo stati superiori”

L’allenatore dell’Atalanta ha analizzato la partita svolta dalla propria squadra ed ha messo in evidenza la superiorità dei suoi rispetto ai propri avversari. Le sue parole, infatti, sono nette e precise: “La nostra prestazione è stata superiore a quella del Napoli”. Rispetto alle ambizioni della Dea, ha affermato: “Scudetto? Non abbiamo mai parlato o pensato allo scudetto. Il nostro percorso non deve togliere a questi ragazzi ciò di straordinario fatto finora”.

In merito alla prestazione del proprio portiere, apparso non proprio in forma contro i partenopei, ha dichiarato: “Carnesecchi non ha fatto una grande partita perché è stato impegnato poco. Usciamo con 0 punti contro una squadra molto forte”.