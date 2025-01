Il Napoli si prepara alla sfida di domani contro l’Atalanta: in quel di Capodidichino si è consumato un vero atto d’amore.

Un entusiasmo palpabile, energico, come non lo si vedeva da quasi due anni. Il Napoli continua la sua corsa in campionato, e lo fa con la consapevolezza di avere un allenatore al comando che sa bene come affrontare sfide come quella di domani contro l’Atalanta.

“Sfida Scudetto domani? La classifica dice che noi siamo in testa, l’Atalanta è vicino a noi cosi come c’è l’Inter, poi se voi mi volete far dire che questa è una sfida Scudetto, non me la sento”, le parole di oggi di Conte in conferenza stampa.

Un messaggio chiaro, diretto a tutto l’ambiente: calma e sangue freddo. Ma come si fa a placare l’energia di un popolo che sogna e torna ben presto alla mente a quella magica stagione 2022/23? In queste ore, al netto della cessione di Kvaratskhelia che tiene banco in tutta la città, i tifosi del Napoli si avvicinano alla sfida di Bergamo con un hype pazzesco.

C’è voglia di gioire, di vincere, ma soprattutto di spingere la squadra in questa seconda parte di stagione che si prospetta molto importante per il Napoli: l’Inter ha sprecato l’occasione andando a pareggiare contro il Bologna, ed avrà ancora la sfida contro la Fiorentina per tornare in pari di partite giocate, ed eventualmente macinare punti.

Ultimissime Napoli – Verso la sfida con l’Atalanta, immagini da brividi da Capodichino

Il clima è rovente, in casa Napoli si attende la sfida con la Dea e si spera di portare a casa punti che potrebbero rivelarsi decisamente importanti nel corso della stagione. Il tifoso napoletano è ben consapevole di ciò, ed ecco perchè in massa la tifoseria si è recata a Capodichino per testimoniare tutto l’amore nei confronti della squadra.

Anche il divieto di trasferta ha spinto i tifosi ad accompagnare la squadra prima della partenza, essendo impossibilitati a farlo in presenza in quel di Bergamo. Le immagini sono spettacolari, e raccontato di un calore che la città ha già tirato fuori in tempi non sospetti.

Appena due anni fa striscioni, cori, fumogeni, erano tutti dedicati a quella squadra targata Spalletti che arrivò a vincere il terzo Scudetto. Oggi non si parla di tricolore (è troppo presto) ma di una squadra che in questi mesi è cresciuta, ad oggi è prima in classifica e – a detta del suo stesso allenatore – vuole sudare la maglia fino all’ultima goccia. In cambio, i tifosi, sono pronti a dare tutto l’amore possibile.