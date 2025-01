Ultimissime calcio Napoli – Il quotidiano lancia la notizia a sorpresa: il club azzurro pensa anche a uno dei big di Serie A per sostituire Khvicha Kvaratskhelia.

La missione non è banale: sostituire, nel mercato di gennaio, un calciatore del livello di Khvicha Kvaratskhelia sarebbe questione ardua per tutti. Il Napoli calcio lo sa e, stando alle ultimissime voci, la società è già al lavoro per cercare di assicurarsi il colpo migliore, quanto prima. La preferenza di Antonio Conte sembra essere netta, con Alejandro Garnacho che è divenuto di conseguenza l’oggetto del desiderio del club azzurro, anche se la trattativa con il Manchester United è in piedi con non poche difficoltà (qui per le ultime novità).

Gli azzurri, è chiaro, non potranno aspettare all’infinito per il nazionale argentino, per cui vi è l’obbligo da parte del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna di sondare altre strade. I nomi alternativi vanno da Federico Chiesa a Edon Zhegrova, e non mancano le varie suggestioni che in queste ore stanno infiammando la piazza. Tra di esse, spunta anche una pista dalla Serie A, che avrebbe sicuramente del sorprendente nel caso in cui dovesse concretizzarsi.

News calciomercato SSC Napoli, contatti anche per Zaccagni: la rivelazione

Chi sarà l’erede di Khvicha Kvaratskhelia? L’obiettivo della SSC Napoli è di regalarsi una risposta in tempi brevi. Per questo, si moltiplicano le voci, come quella di un presunto interesse per Mattia Zaccagni della Lazio.

Di seguito, quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno a tal riguardo:

“Ci sono stati dei contatti anche per Zaccagni ma è molto complicato mettere in piedi una trattativa con Lotito per il capitano della Lazio che ha rinnovato il suo contratto fino al 2029 lo scorso aprile”.

Napoli – Zaccagni, una voce che torna di moda

Non è la prima volta che Mattia Zaccagni viene accostato al Napoli. Fin dai tempi del Verona, e quindi prima del suo approdo alla Lazio, l’esterno è stato molto vicino alla compagine del presidente Aurelio De Laurentiis, che alla fine non ha mai affondato il colpo in via definitiva per lui.

Ora, dal momento in cui si cerca un erede di Kvara, il suo nome è tornato di nuovo di moda: restano, però, difficoltà oggettive, così come spiegato dallo stesso Il Corriere del Mezzogiorno. Anche per questo appare realistico pensare che, alla fine, gli azzurri opteranno per un altro tipo di calciatore per cercare di colmare il vuoto lasciato da Kvaratskhelia, nelle prossime ore ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint Germain.