Calciomercato Napoli ultimissime – In attesa di capirne di più su Alejandro Garnacho, obiettivo numero uno per sostituire Kvaratskhelia, fa discutere la suggestione lanciata da Lele Adani.

Giornate roventi di calciomercato per la SSC Napoli, chiamato nelle ultimissime ore a trovare il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, quest’oggi a Parigi per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto con il Paris Saint Germain. Non uno scenario semplice per la compagine partenopea, che si vede privata di uno dei giocatori più rappresentativa nel bel mezzo della stagione, con una lotta Scudetto che potrebbe veder impegnata la squadra di Antonio Conte fino al termine della stagione. Almeno, questo è l’auspicio dalle parti di Castel Volturno e sicuramente con un erede di Kvara all’altezza ciò potrebbe diventare più alla portata.

Il nome in pole sembra essere quello di Alejandro Garnacho, ma il Manchester United continua a sparare alto per il suo cartellino (clicca qui per tutti i dettagli). Diverse le alternative in agenda del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, e non mancano le suggestioni che infiammano la fantasia dei tifosi. In particolare, Lele Adani, nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, si è soffermato su due nomi molto particolari.

Mercato SSC Napoli, Adani: “Ho il nome perfetto”

Lele Adani lancia la suggestione super per l’erede di Khvicha Kvaratskhelia: oltre a Ademola Lookman (calciatore che l’opinionista ritiene ideale), potrebbe esserci tra le pieghe imprevedibili del mercato anche Rodrygo del Real Madrid.

“Dovrebbero aggiungere una ventina di milioni ai soldi incassati per Kvaratskhelia, ma ricordiamoci che De Laurentiis ha portato via dal Real Madrid Higuain. Magari con Vinicius e Mbappé, Rodrygo potrebbe pensare di andare via”.

Una vera e propria suggestione di calciomercato quella posta all’attenzione da parte di Adani, che comunque ha sottolineato che Antonio Conte non si accontenterà di un profilo di medio livello per sostituire Kvaratskhelia. “Ad Antonio piace anche Zhegrova”, ha poi aggiunto Adani nel corso della sua analisi.

Suggestione Rodrygo: cifre astronomiche in ballo

Quella di Lele Adani è senza dubbio una suggestione di mercato, considerando quello che è il budget a disposizione della SSC Napoli, pur considerando la cessione di Khvicha Kvaratskhelia.

L’ingaggio del brasiliano supera i dieci milioni di euro e, così come sottolineato dallo stesso Adani, servirebbe nella remota eventualità un budget superiore ai settanta (almeno) milioni che incasserà il club azzurro per il talento georgiano. In ogni caso, servirà un sostituto all’altezza perché, così come ha sostenuto Adani nel corso del suo intervento, serviranno le giuste garanzie per fare in modo che gli azzurri possano puntare al Tricolore.