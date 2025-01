Come si sta evolvendo la situazione legata a Danilo? In queste ore è emerso un retroscena riguardante il difensore della Juventus.

Mentre il Napoli si prepara a salutare Kvaratskhelia, e mentre Giovanni Manna sta lavorando per trovare un sostituto ideale che prenda il posto del talento georgiano, ci sono anche altre trattative che si stanno scaldando e che potrebbero trovare sbocchi positivi di qui a breve.

Come noto, il direttore sportivo azzurro sta lavorando ormai da tempo per arrivare a Danilo, difensore in uscita dalla Juventus. Il brasiliano è in cima alla lista dei desideri di Manna per andare a rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Antonio Conte.

Certo, la situazione con la Juventus non è così semplice: il calciatore sta cercando di risolvere il suo contratto con la squadra bianconera, in modo da poter poi firmare l’accordo con il Napoli. Il tutto sta andando verso una risoluzione positiva, ed in queste ore è emerso anche un retroscena.

Napoli calcio notizie – Caso Danilo, il calendario e lo Scudetto: ecco il retroscena

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, soffermandosi proprio sulla situazione legata al difensore della Juventus:

“Gli agenti di Danilo contano di ottenere lo svincolo entro fine settimana. Stamattina nuovo vertice dei legali del brasiliano con la dirigenza juventina. Il giocatore deve rinunciare a qualche mensilità ma al tempo stesso rivendica anche arretrati pregressi (premi e bonus maturati). Va trovata la sintesi. Il difensore pensa già al Napoli”.

Ed ancora, Venerato ha svelato anche un retroscena su Danilo ed il suo possibile approdo al Napoli: