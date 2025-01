Calcio Napoli notizie – Dall’Inghilterra parlano di una prima offerta rispedita al mittente per Garnacho: si tratta ad oltranza per l’argentino.

Arrivati in gennaio, Conte non ha intenzione di abbassare la soglia dell’attenzione. Il tecnico è consapevole che gli impegni europei di Atalanta e Inter potrebbero dargli lo spazio sufficiente per raggiungere il vero obiettivo del tecnico ex Chelsea, ormai non così tanto celato: lo scudetto.

Per farlo, l’ex CT chiede che Kvara, passato al Psg per quasi 80 milioni, venga sostituito degnamente. Il primo nome sulla lista è Alejandro Garnacho sul quale arrivano continui aggiornamenti.

Napoli-Garnacho, si continua a trattare

Secondo quanto riferito dal tabloid inglese Mirror, il Manchester United avrebbe rifiutato una prima offerta del Napoli per Alejandro Garnacho, promettente ala argentina classe 2004. I Red Devils avrebbero respinto l’offerta di 47.5 milioni recapitata dai partenopei, chiedendo una cifra superiore ai 70 milioni di euro. Ma Manna, al contempo, avrebbe incassato il gradimento del calciatore. Quest’ultimo, infatti, è desideroso di vestire la stessa maglia indossata dal suo idolo Maradona.

Durante la scorsa stagione, la prima da protagonista di Garnacho in maglia Red Devils, l’argentino ha messo a referto 7 reti e 4 assist. L’arrivo dell’argentino garantirebbe velocità e imprevedibilità sulla fascia sinistra, ma anche una propensione al sacrificio maggiore di quella di Kvara.