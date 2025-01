Addio Kvara, annuncio dalla Francia: non è a Parigi! Ecco cosa sta succedendo

L’addio di Kvaratskhelia al centro del dibattito: ma dov’è adesso il georgiano? Non in Francia, arrivano le ultime sull’affare.

Addio Kvara, ormai ci siamo. Da qualche giorno non si fa altro che parlare di quella che è una cessione importante per il Napoli, con uno dei migliori calciatori in rosa che saluterà la squadra azzurra per dirigersi verso Parigi.

Le parti hanno trovato l’accordo già da qualche giorno, si stanno ancora limando i dettagli dell’addio ma è tutto fatto: Khvicha Kvaratskhelia non terminerà la stagione con il Napoli.

Eppure, ci sono una serie di dettagli che stanno emergendo proprio in queste ore: è diventato virale il video del georgiano al Murales di Maradona, un ultimo saluto ad uno dei luoghi calcisticamente più iconici di Napoli.

Molto pensavano che proprio quello sarebbe stato il segnale che avrebbe indicato di lì a pochissimo la sua partenza per Parigi: non è cosi.

Calciomercato Napoli ultimissime – Kvara non è ancora a Parigi: le ultime

Il georgiano non è ancora arrivato a Parigi: questa la notizia che stamattina è arrivata dalla Francia, per la precisione dall’Equipe. In queste si sta svolgendo il consueto scambio di documenti tra i club, ma non dovrebbero esserci problemi.

Al tempo stesso, è RMC Sport ad aver chiarito quelli che saranno tutti i dettagli ultimi del passaggio di Khvicha al Paris Saint Germain: il giocatore volerà stasera n Francia, domani ci saranno le visite mediche e la firma sul contratto.

E’ tutto pronto, insomma, per vedere l’arrivo dei Kvara in Francia: si stanno andando a completare tutta una serie di iter burocratici, ma già domani potrebbe arrivare concretamente l’annuncio ufficiale.