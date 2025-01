Addio Kvara, spunta il retroscena sul Paris Saint Germain e la scelta ‘condivisa’ nel dire addio al giocatore georgiano.

L’addio di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli sta tenendo banco ormai da giorni nell’ambiente azzurro. Il giocatore georgiano in questi anni è diventato un vero punto di riferimento per tutta la piazza partenopea, con il terzo Scudetto che porta in calce proprio la firma del numero 77.

Ecco perchè la sua cessione, nel pieno del mese di gennaio e con una corsa Scudetto che ad oggi vede proprio il Napoli protagonista, è diventata oggetto di discussione e per molti tifosi anche di malumore.

Il tema del rinnovo è stato sviscerato in lungo ed in largo in questi mesi, con le parti che sembrava stessero arrivando ad una soluzione: eppure, al tempo stesso sotto banco la situazione non ha mai trovato uno sblocco decisivo.

Calciomercato Napoli 24 – Addio Kvara, il retroscena sulla scelta ‘condivisa’

L’edizione di oggi de La Repubblica si è soffermata su un aspetto importante, ovvero quella di una scelta “condivisa” all’interno dell’operazione che sta portando Kvara verso il Paris Saint Germain.

“Una scelta sua, certo, ma ampiamente condivisa. Se la cessione a gennaio del campione georgiano non fosse stata economicamente provvidenziale pure per il Napoli, infatti, è lecito pensare che De Laurentiis si sarebbe messo di traverso, anche se l’obiettivo stagionale del ritorno in Champions è già stato con largo anticipo ipotecato”, scrive oggi La Repubblica.