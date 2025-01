Mercato Napoli ultimissime – Arrivano ulteriori novità di calciomercato legate alla squadra allenata da Antonio Conte, alle prese con l’addio di Khvicha Kvaratskhelia verso il Paris Saint Germain.

Ore frenetiche, le ultimissime, in casa Napoli per quanto riguarda il mercato: ad aver infiammato come non mai la sessione di riparazione invernale è l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, che andrà al Paris Saint Germain. I due club hanno trovato l’accordo per un trasferimento a titolo definitivo da almeno settanta milioni di euro, motivo per cui ci si aspetta la partenza del fuoriclasse georgiano (che ha già salutato la città con un gesto bellissimo, con la sua visita al murale di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli in piena notte) a stretto giro.

In attesa di capire chi sarà il suo sostituto (Alejandro Garnacho sembra essere il nome preferito da Antonio Conte), le attenzioni di Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva del club partenopeo, sono dedite anche al difensore. Da settimane, il nome in pole è quello di Danilo, che sembra aver sciolto definitivamente le riserve in merito alla scelta per il suo futuro. Il Napoli è da tempo sull’ex Real Madrid e Manchester City, che sullo sfondo può contare anche sulla tentazione brasiliana.

Calciomercato SSC Napoli, novità da Di Marzio su Danilo

Danilo è pronto a firmare la risoluzione contrattuale con la Juventus. La notizia arriva da Sky Sport, secondo cui è arrivata anche la decisione in merito alla scelta tra il Napoli e il ritorno in Brasile.

A parlarne è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che a tal riguardo ha spiegato come il difensore sia orientato ora ad accettare la proposta da parte del club del presidente Aurelio De Laurentiis:

“Per Danilo manca solo la firma per la risoluzione contrattuale con la Juventus. C’è stata una tentazione brasiliana, ma sembra che alla fine Danilo abbia deciso di andare al Napoli (Anche se non c’è ancora ok definitivo). Vuole fare il Mondiale da capitano con il suo Brasile e la cura Conte potrebbe fargli comodo da un punto di vista fisico”.

Ultimissime Napoli, novità dal mercato: Danilo più vicino

Danilo, dunque, sembra sempre più vicino alla SSC Napoli. Il pressing portato avanti dal club azzurro sembra aver fatto breccia, con il difensore che sembra orientato ad accettare il trasferimento alla compagine azzurra.

Nelle prossime ore, si capirà se il tutto si può concretizzare ancor prima dello scontro diretto proprio contro la Juventus. Ciò che appare fuori discussione è che Conte, presto, potrebbe abbracciare tutta l’esperienza del centrale brasiliano.