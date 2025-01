Napoli calcio ultimissime – Nonostante le parole del Presidente del Lille arriva l’apertura da parte di Zhegrova: il Napoli pronto ad avviare i colloqui.

Il futuro di Edon Zhegrova potrebbe presto cambiare. Olivier Letang, presidente del Lille, nelle scorse ore ha dichiarato di non voler cedere nessun calciatore presente in rosa, compreso ovviamente il kosovaro: “La nostra posizione è molto chiara: vogliamo mantenere i nostri giocatori. Anche se alcuni sono oggetto di richieste, questo riguarda tutti i giocatori che hanno tempo di gioco e sono importanti… Edon è uno dei giocatori che contano. Fa parte di un’avventura e nessuno lascerà la nave prima della fine della stagione e quindi del mese di maggio“. Nonostante queste parole, la permanenza del classe 1999 in Francia non sarebbe scontata.

Napoli, Zhegrova apre al trasferimento: contatti con l’agente del calciatore

Continua il pressing del Napoli per Edon Zhegrova. Secondo quanto raccontato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, sarebbero in corso i colloqui con l’agente del calciatore, Hasan Cetinkaya. L’esterno kosovaro, il cui contratto con il Lille scadrà nell’estate 2026, avrebbe già aperto al trasferimento.

Il Napoli sarebbe in contatto anche con il club francese che, come annunciato dal proprio Presidente, starebbe facendo muro. La volontà è quella di non cedere Zhegrova in questa sessione di mercato ma nonostante questo resta una pista di mercato da seguire con attenzione nelle prossime settimane.