Calciomercato, voce pazzesca dall’Inghilterra: c’entra l’erede di Kvara

Calciomercato – Tante le voci di mercato che vedono come protagonista la SSC Napoli, a caccia del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Spunta il nome a sorpresa per la società partenopea.

Sono ore di calciomercato molto delicate in casa Napoli, in virtù della partenza di Khvicha Kvaratskhelia ormai a un passo. Nella giornata di ieri, martedì 14 gennaio, è stato trovato l’accordo tra il Paris Saint Germain e il club del presidente Aurelio De Laurentiis, con quest’ultimo pronto a incassare una cifra di almeno settanta milioni di euro. Una notizia che sicuramente non fa piacere alla piazza azzurra, che quanto prima si attende novità per quanto riguarda il sostituto.

Il nome più chiacchierato in queste ore è quello di Alejandro Garnacho, calciatore di proprietà del Manchester United che è stato indicat0 da Antonio Conte come prima scelta per sostituire il 77. Ma non mancano le alternative: da Federico Chiesa a Edon Zhegrova, passando per diverse suggestioni che stanno infiammando il dibattito tra i tifosi. L’ultima arriva proprio dall’Inghilterra, dove viene fatto un nome completamente a sorpresa, seguito in particolar modo da un’altra società del campionato di Serie A.

Ultime calciomercato SSC Napoli, The Sun: “Gli azzurri si inseriscono per Rashford”

La notizia che arriva dall’Inghilterra è davvero sorprendente: secondo The Sun, la SSC Napoli si sarebbe iscritta alla corsa per un compagno di squadra di Alejandro Garnacho, ossia Marcus Rashford.

La medesima fonte fa sapere che Antonio Conte, tecnico del club partenopeo, sarebbe un grande sostenitore di Rashford, calciatore in uscita dallo United e tenuto d’occhio in particolar modo dal Milan, club che in queste ore sta pressando per cercare di sbloccare la situazione, fino a ora senza alcun successo. Il suo agente è stato a Milano nei giorni scorsi, ma tale scenario sembra non essersi rivelato decisivo ai fini dell’accordo, ancora auspicato dal club rossonero.

Ciò che appare fuori ogni discussione, invece, è il fatto che l’inglese sia completamente fuori dai piani di Ruben Amorim. In attesa di conferma, le voci circa un possibile interesse della SSC Napoli per Rashford non fanno altro che elettrizzare l’atmosfera tra i tifosi, che attendono quanti prima sviluppi in merito al calciatore che andrà a sostituire Khvicha Kvaratskhelia (per cui si attendono gli annunci di rito).

Post Kvara, la prima scelta è Garnacho

Al momento, non si hanno conferme circa l’interesse del Napoli per Marcus Rashford, che The Sun avrebbe indicato come calciatore gradito al tecnico Antonio Conte. Appare, invece, più delineato il gradimento per Alejandro Garnacho, ma in questo caso vanno superate le distanze con lo United riguardo la valutazione del suo cartellino (clicca qui per tutti i dettagli).

Il nazionale argentino, con passaporto spagnolo, è il nome su cui si è concentrata l’attenzione da parte del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, evidentemente chiamato a una mossa cruciale per fare in modo che Khvicha Kvaratskhelia sia rimpianto il meno possibile.