Napoli calciomercato ultimissime – Gli azzurri hanno avuto un incontro in queste ore un incontro con gli agenti di Garnacho.

Una volta archiviata la possibilità di trattenere Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli si è messo all’opera per trovare un sostituto dell’ex calciatore della Dinamo Batumi. Il calciatore georgiano, infatti, sta per diventare un nuovo giocatore del PSG per circa 75 milioni di euro.

Tra i profili seguiti del Napoli per sostituire Kvaratskhelia bisogna sicuramente segnalare quello di Alejandro Garnacho. Proprio in serata sono arrivate delle importanti novità che riguardano il calciatore argentino del Manchester United.

Calciomercato Napoli, incontro positivo con agenti di Garnacho: svelate le ultime novità

A svelare questi nuovi aggiornamenti, esattamente a ‘Sky Sport’, è stato il giornalista Luca Marchetti:

“Il prezzo per Garnacho è davvero alto. Riteniamo davvero molto difficile la possibilità che il Napoli spenda tutti e 70 milioni per un solo giocatore. L’incontro con gli agenti del giocatore è stato positivo, ma non ci sono state delle soluzioni per abbassare le pretese del Manchester United”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento sul futuro di Garnacho: