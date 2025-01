Calciomercato Napoli 24 – Dato per assodato l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, gli azzurri sognano Alejandro Garnacho al suo posto: arrivano novità da Sky Sports News.

In questi minuti è arrivata la conferma che tutti ormai si aspettavano: quella della formalizzazione dell’accordo tra il Napoli e il Paris Saint Germain per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia. Il club azzurro incasserà una cifra minima di settanta milioni di euro, con il giocatore che, stando a quanto si apprende dalla Francia, potrebbe essere a Parigi già nella giornata di domani, mercoledì 15 gennaio. Un vero e proprio colpo di scena per il calciomercato del Napoli, che nelle ultime 24 ore, oltre a confezionare l’accordo con la compagine di Ligue 1, si è portata avanti anche per quanto riguarda il discorso legato al suo sostituto.

C’è un nome che, prima di chiunque altro, sembra avere il gradimento da parte di Antonio Conte, ossia Alejandro Garnacho. Il talento di proprietà del Manchester United è finito nel mirino del club del presidente Aurelio De Laurentiis, tant’è che nelle scorse ore si era parlare anche addirittura di un’offerta per cercare di convincere la società di Premier League a trattare sul prezzo del suo cartellino (qui tutti i dettagli). Nel pomeriggio, però, arriva l’aggiornamento da parte della redazione inglese di Sky Sport, che sembra ridimensionare le voci che sono partite in Italia nelle ultime ore, pur non smentendo l’interessa da parte degli azzurri per il nazionale argentino.

Ultime mercato Napoli, arrivano novità su Garnacho: le ultime da Sky Sports News

Dall’Inghilterra ci sono novità in merito ad Alejandro Garnacho, giocatore del Manchester United che è finito nel mirino della SSC Napoli, che cerca un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

A fare il punto della situazione è Sky Sports News, che a tal riguardo fa sapere:

“Il Manchester United non ha ricevuto alcun contatto formale per l’esterno Alejandro Garnacho, per cui secondo Sky Italia è interessato al Napoli. Lo United non vuole venderlo e si pensa che ci vorrebbe un’offerta enorme per prenderlo in considerazione”.

Garnacho – Napoli: la situazione

Il punto della questione, dunque, è chiaro: servirà un sacrificio importante da parte del Napoli per Alejandro Garnacho, con la speranza che il Manchester United, a sua volta, possa ritoccare verso il basso le sue richieste e venire incontro reciprocamente, nell’eventualità, alla società del presidente Aurelio De Laurentiis.

La sensazione è che i prossimi giorni saranno importanti per capire le sorti dell’affare, che va tenuto d’occhio considerando il forte gradimento da parte dell’allenatore degli azzurri, Antonio Conte.