Calciomercato – Il Napoli piazza un rinnovo importante in chiave futuro. Il club azzurro ha raggiunto l’accordo con il giocatore.

Sono momenti molto importanti in casa Napoli. La società è alle prese con il mercato invernale, vista la cessione improvvisa di Khvicha Kvaratskhelia. Al tempo stesso, però, la dirigenza continua a lavorare anche su altre questioni. Non a caso, negli ultimissimi minuti, è giunta la notizia di un accordo verbale per il rinnovo di un noto calciatore. Quest’ultimo, si legherà al Napoli per i prossimi anni.

Olivera rinnova con il Napoli: raggiunto l’accordo

Il Napoli non si priverà di Mathias Olivera. L’attuale terzino sinistro del Napoli è al primo posto nelle gerarchie di Antonio Conte. Il calciatore, infatti, si sta rendendo protagonista in questa stagione grazie ad ottime prestazioni e non solo. Come riportato da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, l’uruguaiano rinnoverà il proprio contratto fino al 2030.

Tra la società e l’entourage del calciatore ci sarebbe già un accordo verbale. Infatti, il nuovo contratto sarebbe ormai stato definito. L’ex Getafe firmerà un rinnovo per i prossimi cinque anni, sottolineando ancora una volta la sua importanza all’interno del mondo azzurro.