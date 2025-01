Calcio Napoli notizie – In queste ore dovrebbe concretizzarsi totalmente l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, direzione Paris Saint Germain: intanto, spunta lo sfogo di un tifoso divenuto virale.

Le notizie riguardanti il calcio Napoli spiegano uno scenario ormai divenuto chiaro davanti agli occhi di tutti: l’attaccante Khvicha Kvarastkhelia è ormai a un passo dal diventare un nuovo acquisto del Paris Saint Germain. Sono attese novità circa la definizione dell’affare tra il club parigino e quello partenopeo, dopo che nelle scorse ore c’è stata un’intesa verbale sui termini dell’accordo (clicca qui per tutti i dettagli).

Una situazione che ha lasciato senza parole i tifosi della SSC Napoli, che hanno nel georgiano un vero e proprio simbolo del terzo Scudetto della propria storia. Nessuno si aspettava un addio in queste modalità e, soprattutto, già in questo mercato di gennaio. La scelta da parte di Kvara di chiedere la cessione, e la conseguente trattativa ormai in stato avanzato con i parigini, ha letteralmente scatenato il dibattito all’ombra del Vesuvio, con tanti supporters di fede azzurra divisi circa l’addio del numero 77.

News SSC Napoli, Kvara scatena il dibattito: il gesto sui social diventa virale

Manca sempre meno all’ok definitivo da parte del Napoli e del Paris Saint Germain per la partenza di Khvicha Kvaratskhelia, scatenando così le reazioni da parte dei tifosi azzurri.

Non mancano i sostenitori che sono rimasti spiazzati da tale scelta, così come dimostrato da un video pubblicato in queste ore da un tifoso azzurro che, evidentemente deluso dall’addio dell’ex Dinamo Batumi, si è lasciato andare a un gesto che in poco tempo è divenuto virale sulla rete. Di seguito, le immagini in questione: