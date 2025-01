Monza-Fiorentina, ci risiamo: quello che succede contro Napoli è assurdo

Notizie Calcio Napoli – Quello che succede durante Monza – Fiorentina ha dell’assurdo: l’episodio riguarda ancora il Napoli e la sua città, come spesso accade anche quando gli azzurri non sono in campo.

Le ultime notizie legate al Napoli calcio sono ovviamente relative al calciomercato: con un Khvicha Kvaratskhelia sempre più vicino al Paris Saint Germain (clicca qui per gli ultimi dettagli in seguito al summit odierno), sono tantissime le voci che riguarda il club partenopeo. Ma gli azzurri, sul campo, sembrano non essere turbati in alcun modo dalle varie vicende di calciomercato, così come sottolineato dallo stesso Antonio Conte nel post match della sfida contro l’Hellas Verona.

La Serie A, dopo che gli azzurri nella giornata di ieri hanno difeso il primato in classifica, è ancora in campo, con Monza e Fiorentina che sono in campo per chiudere il turno di campionato ora in corso. Dalla Brianza arrivano evidenze di un accaduto davvero sconcertante: ancora una volta è protagonista, suo malgrado, la città di Napoli: gesti che vanno ben oltre il semplice sfottò calcistico e che sfociano in una vera e propria discriminazione territoriale. Fenomeno triste e sempre più diffuso, anche quando la squadra partenopea non è in campo: i cori che si sono registrati durante Monza – Fiorentina hanno dell’assurdo.

Serie A, cori contro Napoli in Monza – Fiorentina: cosa è successo

Davvero incredibile quello che si è verificato nel corso di Monza – Fiorentina, ultimo match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

Nel corso del primo tempo, dagli spalti si sono sollevati alcuni cori contro Napoli inneggianti al Vesuvio, oltre che fortemente discriminatori nei confronti di tutta la città. Tale episodio potrebbe essere nella scia del botta e risposta prolungato tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Napoli, dopo che i sostenitori Viola hanno inneggiato cori tutt’altro che impeccabili nei confronti della città partenopea.

Ancora una volta, in uno stadio di Serie A, si verifica un episodio analogo, che non solo resta un esempio davvero sgradevole per tutti i più giovani ma che è un bigliettino da visita davvero poco invitante per l’immagine di tutto il calcio italiano. La speranza è che tali episodi vengano, prima o poi, condannati con azioni concrete, per fare in modo che si vedano e si sentano sempre meno tali episodi sugli stadi di tutta Italia.