Mercato Napoli Ultimissime – Non solo Garnacho, gli azzurri avrebbero parlato in queste ore con il Manchester United per un altro possibile acquisto

Per il mercato Napoli ultimissime arrivano sul fronte acquisti, con l’intensificarsi dei contatti con il Manchester United. I Red Devils sono i proprietari del cartellino di Alejandro Garnacho, da ieri identificato come il possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. L’argentino, di passaporto anche spagnolo, piace molto ad Antonio Conte, ma strapparlo alla squadra di Premier non sarà facile.

In queste ore, però, sarebbero emerse ulteriori novità sul fronte Napoli-Manchester, con ulteriori incroci di mercato che potrebbero portare a uno stravolgimento clamoroso a metà stagione. Una serie di rumors, che se trovassero conferma effettiva con delle trattative, avrebbero il potenziale di cambiare realmente il corso dei prossimi mesi. Sia per quel che riguarda gli azzurri, che per la società britannica.

Napoli, sondaggio anche per Zirkzee: il retroscena

Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttomercatoweb, il Napoli si sarebbe mosso negli scorsi giorni, anche per Joshua Zirkzee. Non è la prima volta che il nome dell’olandese viene accostato ai partenopei, ma l’interesse si sarebbe intensificato dopo i malumori di Kvaratskhelia.

L’operazione è chiaramente complicatissima, perché lo United non apre al prestito, esattamente come riferito alla Juventus. L’attaccante è stato pagato più di 40 milioni solamente la scorsa estate, dal Bologna, motivo in più per cui il Manchester non se ne libererà di certo così facilmente, nonostante una resa non così clamorosa.

Il classe 2001 ha segnato solamente 4 gol in 29 partite, o più precisamente in 1105 minuti, l’equivalente di poco più di 12 gare. L’ultima rete risale a dicembre, con Amorim già in panchina, ma è chiaro che il suo impatto in Premier League sia stato insufficiente. Solo poche giornate fa è stato anche sostituito nel corso del primo tempo per scelta tecnica, una decisione che ha generato malumori.

Il Napoli continua a trattare con il Manchester United: il punto su Garnacho

Le due trattative sono, ad ogni modo, parallele. Il Napoli ha l’urgenza di chiudere l’eventuale sostituto di Kvaratskhelia e questo non è di sicuro Zirkzee. L’identikit corrisponde a Garnacho, che però lo United potrebbe vendere a più dei 50 milioni vociferati ieri.

Servirà che si trovi un accordo tra le parti, magari con una buona parola da parte di McTominay, suo ex compagno lo scorso anno. La dirigenza partenopea farà di tutto per accontentare Conte, che vuole l’arrivo del 20enne.

Un affare che non preclude anche un clamoroso arrivo di Zirkzee, che sembra però molto più lontano al momento, soprattutto per le cifre investite solamente quest’estate dai Red Devils e dalla spietata concorrenza.