Napoli Calcio – Ultimissime di mercato sull’obiettivo inseguito dagli azzurri e dalla Roma: c’è l’annuncio ufficiale

A pochissimi minuti dall’inizio della partita Napoli-Verona, valida per la 20a giornata di Serie A, arriva un annuncio che potrebbe spianare la strada a Manna e Antonio Conte. Infatti, la Roma si sarebbe praticamente tirata fuori dal duello a distanza con gli azzurri per uno dei giocatori migliori del campionato italiano.

Non è un mistero che Davide Frattesi piaccia alla Roma, dov’è cresciuto nelle giovanili. Ma il centrocampista dell’Inter è anche finito nel mirino di Giovanni Manna e del mister, che gli potrebbero cucire il ruolo da mezzala, più o meno con le stesse caratteristiche richieste da Simone Inzaghi.

Frattesi-Roma, Ranieri chiude: “Troppi soldi”

Prima di Bologna-Roma al Dall’Ara, Claudio Ranieri è stato molto sincero con i giornalisti di Sky Sport e ha commentato il momento e le voci di mercato sul conto di Davide Frattesi:

“Nulla di definito, ma ovviamente non si possono spendere tutti quei soldi”

In effetti, l’Inter avrebbe fissato il prezzo della cessione del ragazzo a circa 45 milioni di euro. E secondo il mister giallorosso, sarebbe una richiesta economica particolarmente elevata. In ogni caso, anche Marotta ha provato a placare le acque prima di Venezia-Inter, gara in cui Frattesi è subentrato nel secondo tempo:

“Non ci ha chiesto di essere ceduto, sul mercato possono arrivare richieste dall’oggi al domani, ma ad oggi non ci sono elementi concreti per la sua partenza”

Napoli su Frattesi, ma l’Inter lo blinda

Per quanto riguarda gli azzurri, l’acquisto di Frattesi resta un affare complicatissimo, anche con la Roma ormai defilata viste le richieste della società nerazzurra. Infatti, Simone Inzaghi non vorrebbe cedere il calciatore ad una concorrente in piena lotta per il titolo. Sarebbe un autogol. Lo stesso motivo per cui Conte non vorrebbe regalare giocatori preziosi ad altre pretendenti al titolo, come Jack Raspadori.

Nel post partita, Simone Inzaghi ha ribadito di aver parlato con il ragazzo e ha ammesso che Davide vorrebbe giocare di più, come altre seconde linee meno utilizzate dal mister. Allo stesso tempo, l’allenatore ha spronato l’ex Sassuolo dicendo alla stampa:

“Deve continuare così, per i tifosi è un beniamino. Se fossi in lui, rimarrei all’Inter”

Insomma, il pressing del Napoli su Frattesi potrebbe non bastare per averlo subito in questo gennaio. Ma Manna e Conte potrebbero lavorare sull’operazione in vista dei prossimi mesi, quando il club azzurro si presenterà al giocatore con una condizione differente se dovesse centrare l’obiettivo Champions League.