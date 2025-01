Calcio Napoli Ultimissime – Manna interessato al cartellino di Alejandro Garnacho, ma il gesto potrebbe cambiare le cose

Sono ore concitate in casa azzurra, per via della richiesta di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha chiesto esplicitamente al Napoli di essere ceduto, a metà campionato. Una decisione che ha deluso Conte per le tempistiche, visto che ha provato in tutti i modi per farlo sentire al centro del progetto.

Al suo posto, il Napoli valuta altre figure più o meno blasonate. In questo momento Manna starebbe sondando diverse piste, tra cui quella di Zhegrova, Galeno, ma anche Ndoye e specialmente Garnacho.

Garnacho inseguito dal Napoli

Nelle ultime ore è stato reso noto dai più importanti operatori di mercato che l’attaccante spagnolo, naturalizzato argentino, è finito nella lista dei desideri dei partenopei.

Garnacho è un prodotto del vivaio del Manchester United, che attualmente sta attraversando un periodo difficile sportivo e amministrativo, per via delle regole finanziarie vigenti in Premier League. Ed è proprio questa la ragione che spinge il club a trovare acquirenti per i suoi figli dell’Academy, come Rashford e lo stesso Garnacho.

Il giocatore visionato da Manna e Conte non costa poco: è valutato circa 50 milioni di euro. Il suo nome è finito di recente su tutti i giornali, anche tabloid britannici, poiché si tratta di un calciatore dal grande potenziale.

L’esultanza di Garnacho e Bruno Fernandes

Nonostante le voci sul suo conto, Amorim ha voluto dare una chance importante a Garnacho in occasione del match del terzo turno di FA CUP tra Arsenal e Manchester United.

Il giocatore della nazionale argentina è sceso in campo con la maglia da titolare e nel secondo tempo ha contribuito attivamente al vantaggio firmato da Bruno Fernandes. Infatti, Garnacho è sfuggito alla linea difensiva dell’Arsenal, andando in contropiede palla al piede. Una volta entrato nei pressi dell’area di rigore, ha scaricato al suo compagno portoghese che ha appoggiato in rete con estrema scioltezza e facilità.

Nel momento dell’esultanza, Bruno Fernandes – da vero leader dello United – ha indicato Garnacho per segnalare ai tifosi presenti che il merito fosse tutto del compagno. Lui, di risposta, ha abbracciato il compagno e ha esultato con i sostenitori. Insomma, un gesto che in un momento delicato di mercato potrebbe cambiare le sorti del classe 2004. Dopo una buona performance, impreziosita con l’assist, il numero 17 dei Red Devils ha lasciato il campo all’80esimo sul risultato di 1-1.