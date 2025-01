Notizie Calcio Napoli – Le primissime parole in azzurro di Philip Billing, il nuovo colpo di mercato degli azzurri.

Il nuovo colpo del Napoli annunciato a 24 ore dalla sfida di campionato al Diego Armando Maradona contro il Verona: ecco le ultime notizie legate al mondo del calcio azzurro.

Philip Billing è il nuovo acquisto del Napoli di Antonio Conte di questa sessione invernale. Il calciatore arriva dalla Premier League, precisamente dal Bournemouth, dove ha trascorso le ultime cinque stagioni e mezzo. Il centrocampista danese arriva per rimpiazzare la partenza di Folorunsho ed è sbarcato nella giornata del 10 gennaio in Italia. Questa mattina, sabato 11 gennaio, ha svolto le visite mediche. Solo in serata è arrivato il comunicato ufficiale dei partenopei e il consueto post su X da parte del presidente De Laurentiis.

Billing si presenta ai nuovi tifosi: “Forza Napoli”

Tanti i commenti dei tifosi per dare il benvenuto al terzo nuovo acquisto invernale. I primi due sono stati Scuffet e Luis Hasa, che nei giorni scorsi hanno già conosciuto i nuovi compagni di squadra. Billing non sarà impiegato subito per la prima giornata di ritorno di Serie A, ma potrà essere poi convocabile già dalla prossima quando il Napoli dovrà andare in trasferta a Bergamo e sfidare l’Atalanta.

Sotto al post di Instagram del Napoli (poi eliminato e sostituito) in cui si annuncia Billing, arrivano tantissimi commenti, anche ironici, da parte dei sostenitori azzurri. A primo impatto, per molti utenti, l’immagine scelta dal club azzurro assomiglia molto a quella di Malcuit, ex terzino del Napoli. Il francese era noto per il suo taglio di capelli riccioluto e ossigenato, proprio come l’immagine di Philip postata sui social. In realtà, attualmente si è presentato a Villa Stuart con riccio nero.

Ma tra i vari commenti, spunta proprio quello del nuovo acquisto partenopeo. Billing si presenta con un “Forza Napoli” scritto a caratteri maiuscoli ed un cuore azzurro.

C’è tantissima curiosità nei confronti del classe 1996, poiché in pochi ne conoscono le sue qualità. Qualche mese fa era finito sotto la lente di ingrandimento di Mourinho per il Fenerbahce, ma lo staff azzurro è riuscito ad anticipare la concorrenza. Billing ha giocato poco quest’anno rispetto al solito, non rientrava nelle primissime gerarchie. Questa chance in Italia può essere l’occasione di un rilancio per sé stesso. Oltretutto, dovrà sfruttare l’opportunità che gli offre il Napoli, attualmente al comando della classifica di Serie A. Insomma, non è da tutti entrare in un nuovo spogliatoio e in pochi mesi giocarsi già un titolo nazionale.