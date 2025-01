Arriva finalmente il post di Aurelio De Laurentiis su X, come di consueto: ecco il terzo colpo del Napoli di questa sessione invernale

Non c’è acquisto senza post di benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis: le ultime sul Napoli calcio e sul nuovo colpo di mercato. Il patron azzurro ha finalmente salutato nella grande famiglia il terzo calciatore acquistato in questa sessione invernale.

Dopo la cessione di Folorunsho alla Fiorentina, il Napoli di Conte accoglie Philip Billing. Il centrocampista danese, classe 1996, si aggrega al club partenopeo dopo 6 anni trascorsi al Bournemouth. In questi anni si è fatto apprezzare per la sua fisicità e visione di gioco. L’annata 2021-22 è stata tra le più fortunate per Billing.

De Laurentiis lo ha accolto con il classico post X di benvenuto:

“Benvenuto Philip”

Billing si trasferisce al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore può essere riscattato al termine della stagione per circa 9 milioni di euro se dovesse convincere Antonio Conte. Philip arriva per sostituire numericamente proprio la partenza di Folorunsho.