Napoli Calcio Ultimissime – Anche Alex Meret rischia di diventare un caso? Arriva la notizia inaspettata sul portiere dei partenopei

Sul Napoli calcio ultimissime di mercato arrivano anche per Alex Meret. Persino il portiere dei partenopei rischia di diventare un caso in questo gennaio estremamente turbolento per il club del patron De Laurentiis. Un inizio di 2025 folle per gli azzurri, che avevano battuto la Fiorentina, conquistando il primo posto in classifica, pensando di aver iniziato con il piede giusto.

Una gioia interrotta bruscamente in questa settimana, con le voci sempre più insistenti di una cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain e con il colpo Pellegrini praticamente sfumato. Anche Casadei non arriverà in azzurro, al sui posto Billing e quest’oggi Il Mattino, ha lanciato una notizia su Alex Meret che rischia di trasformarsi in un piccolo caso.

Meret, niente rinnovo: forte rischio di perderlo a zero

Secondo quanto riferito dal quotidiano, Alex Meret non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli, in scadenza nel 2025, e non sono previsti incontri tra le parti per trovare un accordo. Non c’è nessuna data cerchiata in rosso sul calendario, che faccia sperare in un colloquio tra l’agente del calciatore, Federico Pastorello, e la dirigenza partenopea.

Come detto, l’accordo tra il portiere e la società, finirà a giugno prossimo e il calciatore, a partire dal 3 febbraio, sarà libero di poter accordarsi con qualsiasi club. Un pre contratto che potrà essere firmato in qualsiasi momento, facendo perdere al Napoli un giocatore prezioso, protagonista della sua miglior stagione da quando è approdato all’ombra del Vesuvio.

Da mesi vi raccontiamo dell’intenzione di entrambe le parti di procedere con il prolungamento contrattuale, ma gli accordi non sono stati ancora trovati. Nessuno sconto da parte di Federico Pastorello, che è in ottimi rapporti con il Napoli, ma che non intende scendere a compromessi per il suo assistito.

Le prossime mosse del Napoli

Ma quali saranno, dunque, le prossime scelte del Napoli? Con ogni probabilità, la società lascerà passare il calciomercato di gennaio, cercando di risolvere il discorso Kvara e concludendo altri ingressi ed uscite. A febbraio, confidando nella buona fede di Meret e del suo procuratore, tratterà concretamente il rinnovo del portiere, per evitare di perderlo a zero.

Su Meret si erano palesate le voci dell’Inter, ma nelle ultime ore sarebbe emerso che i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Donnarumma per la prossima estate. Meglio, però, evitare comunque rischi di farsi strappare gratuitamente un titolarissimo dalla concorrenza.

Non resta quindi che attendere le prossime settimane, nella speranza che anche questa operazione non si prolunghi troppo nel tempo, trasformandosi nell’ennesimo caso spinoso del Napoli.