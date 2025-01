Ultime Napoli, come stanno Politano e Kvara? Ecco la conferma

Come stanno Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia? Arrivano le ultime sulle condizioni dei due attaccanti azzurri.

Sono ore di grande fermento in casa Napoli. Il chiacchiericcio mediatico attorno a Khvicvha Kvaratskhelia è andato aumentando nelle ultime ore, con l’interesse del Paris Saint Germain che sarebbe diventato concreto e potenzialmente utile a portare il calciatore verso la cessione.

Aurelio De Laurentiis pare essere stato chiaro: niente contropartite, il georgiano parte soltanto per una cifra intorno agli 80 milioni di euro. L’offerta dei francesi non ha ancora pareggiato le richieste ma le parti ne stanno parlando e, secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe andando verso una soluzione positiva dell’affare.

Ultime Napoli – Come stanno Kvara e Politano? Le ultime

Sono ore molto intense, anche perchè lo stesso Kvara rappresenta un calciatore improntante per la società e per lo stesso Antonio Conte. Lasciarlo andare a stagione in corso rappresenterebbe un qualcosa di anomalo, e soltanto il club potrà gestire al meglio a situazione sfruttando il mercato e dando a Conte delle alternative valide.

Intanto, la squadra si è ritrovata oggi per la seduta di allenamento mattutina. Come reso noto dal club, Politano si è allenato in gruppo mentre Kvara ha svolto lavoro di terapie, ancora alle prese con l’affaticamento muscolare.