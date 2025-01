Napoli calcio notizie – Il club partenopeo ha scelto la propria priorità per sostituire Kvaratskhelia, ormai promesso sposo del PSG.

Il Napoli è pronto per sfidare domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Verona di Paolo Zanetti. Tuttavia, questi ultimi giorni sono stati contraddistinti solamente dal calciomercato.

La squadra di Antonio Conte, infatti, è al centro di tante trattative, ma quella più importante è sicuramente quella che riguarda Kvaratskhelia. Quest’ultimo, di fatto, è sempre più vicino al PSG, il quale è intenzionato ad offrire la bellezza di 80 milioni di euro per prendere il georgiano. Proprio per questo motivo, il Napoli sta già pensando al dopo Kvara.

Napoli, per il dopo Kvara la priorità è rinforzare il centrocampo

Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, al club partenopeo piacciano Chiesa, Frattesi, Zhegrova e Pellegrini. La priorità del Napoli, però, è proprio quella di rinforzare il centrocampo con il meglio del panorama del calcio italiano.

Antonio Conte, infatti, vorrebbe a sua disposizione un centrocampista che gli possa dare più qualità in mezzo al campo. Nelle prossime ore, dunque, ci saranno sicuramente delle grosse novità che riguardano il Napoli, e non solo per il match contro il Verona.