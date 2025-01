L’annuncio del presidente è arrivato in queste ore ed ha spiazzato tutti: ecco cosa sta succedendo attorno al mercato del Napoli.

Il Napoli cerca un centrocampista, e nelle ultime ore il nome di Cesare Casadei è balzato in cima alla lista delle preferenze azzurre. Giovanni Manna starebbe lavorando anche ad una prima proposta da presentare al Chelsea per convincere i blues a lasciare andare il giocatore italiano.

Casadei è il primo nome ma non è l’unico, come rivelato anche da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport: “ll Napoli dovrebbe formulare nelle prossime ore una prima offerta al Chelsea per riportare in Italia Cesare Casadei. Non è sicuramente l’unico nome sul quale sta lavorando Manna, ma è uno dei preferiti per il centrocampo di Antonio Conte”.

Un altro nome che avrebbe stuzzicato il Napoli in queste ore è quello di Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli su quale, però, ci sarebbe anche il forte interesse della Lazio che avrebbe anche incassato il gradimento dello stesso calciatore.

Ultimissime Napoli – L’annuncio del presidente dell’Empoli

Già in questi giorni si è parlato, però, anche di quello che sarebbe l’interesse del Napoli e la maggiore concretezza della potenziale proposta azzurra per il centrocampista. La Lazio, dalla sua, ha il fatto che il ragazzo gradirebbe e non poco trasferirsi nella capitale.

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato portale LaLazio.com, lasciandosi andare ad un commento molto chiaro sulla questione: “Quella loro (della Lazio, ndr) proposta è irricevibile, che le devo dire che mi va bene? Guardi, io di Lotito e della Lazio ho il massimo rispetto, ci conosciamo e ci stimiamo da anni, ci siamo sentiti più di una volta, si può parlare, si possono fare diverse cose, ma quella loro proposta lì per Fazzini, non va bene poi vedremo…”.

Il presidente dell’Empoli, senza peli sulla lingua, ha chiarito in maniera netta che non ci sono possibilità di cedere Fazzini alla Lazio con le prerogative poste dal club biancoceleste. Il Napoli, al momento, resta alla finestra.