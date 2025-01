Ultimissime Calcio Napoli – Gli azzurri potrebbero presto ricevere una nuova offerta per il proprio attaccante, De Laurentiis attende le giuste cifre

Tra le ultimissime calcio Napoli ancora novità, anche in uscita, per il calciomercato di gennaio. Non si placano le voci di una possibile cessione in casa azzurra in queste settimane. Per riuscire a completare l’operazione, però, servirà la giusta offerta utile a convincere il presidente De Laurentiis.

Far partire anche un solo giocatore, accorcerà la profondità della rosa a disposizione di Antonio Conte, che vorrà parallelamente rinforzi adeguati. Ecco perché ogni trattativa andrà valutata nel dettaglio, con l’operato di Giovanni Manna che sarà cruciale sotto questo punto di vista. Il Napoli, infatti, ha giocatori forti e rinforzare gli avversari non è una mossa che verrà fatta a cuor leggero.

Il Torino insiste per Simeone: nuovo tentativo col Napoli

Questa mattina, Tuttosport è tornata a parlare della possibilità che Giovanni Simeone diventi un nuovo attaccante del Torino. L’infortunio di Duvan Zapata ha costretto i granata a guardarsi intorno ed essersi mossi solamente a gennaio è stata anche una scelta fin troppo tardiva. Arrivati alla campagna acquisti invernale, però, il club di Urbano Cairo si è ritrovato senza troppe opzioni.

Il nome principale accostato al Toro, Beto, ha un costo fin troppo elevato. Motivo per cui la scelta potrebbe tornare a ricadere su Simeone, che non ha un minutaggio garantito nel Napoli. Allo stesso tempo, però, il patron De Laurentiis non se ne libererà per meno di 15/20 milioni di euro e il giocatore spinge per rimanere in azzurro.

Trattativa, dunque, estremamente complessa, che potrebbe portare ad un nulla di fatto. Una fumata nera che tratterrebbe così il Cholito in casa Napoli, pronto a dare manforte nel finale di stagione dove servirà l’appoggio di tutti i calciatori.