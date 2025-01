Colpo importante in casa Napoli: le ultime parlano di un’accelerata imprestanti per un centrocampista.

Il Napoli si prepara a piazzare un colpo importante e la notizia è proprio di questi minuti. Nella giornata di oggi il club azzurro ha già annunciato in via ufficiale l’arrivo di Simone Scuffet che è cosi diventato il secondo portiere dell’organico partenopeo, piazzandosi dietro Meret e prendendo il posto di Caprile che invece è ufficialmente un nuovo calciatore del Cagliari.

Giovanni Manna, però, sta lavorando per portare altri elementi da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Se è vero che l’affare Danilo sembra essere prioritario, visto che il difensore brasiliano rappresenterebbe un elemento improntante da inserire visti i problemi in difesa, c’è anche da sottolineare dei passi avanti importanti per il centrocampo.

Anche in questo reparto, infatti, il Napoli ha bisogno di inserire delle pedine, e così ci sono dei nomi che già da qualche settimane stanno orbitando attorno alla squadra partenopea. Tra questi quello di Jacopo Fazzini che, però, sarebbe conteso anche dalla Lazio che avrebbe anche il sì del calciatore.

Ultime mercato Napoli – Accelerata per Casadei: Manna adesso può chiudere

Un altro dei nomi accostati alla squadra azzurra è quello di Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea e della nazionale italiana U21. Anche lui rientrava tra i nomi accostati agli azzurri, ma adesso sembra che il Napoli abbia fatto dei passi importanti per chiudere l’affare.

A rivelarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, che attraverso i suoi canali social ha dato le ultime sulla situazione: “Sorpasso decisivo del Napoli per Cesare Casadei. In giornata c’è stato uno sprint degli azzurri che adesso devono chiudere per evitare ulteriori controsorpassi”, ha spiegato Di Marzio.

“I rapporti tra il Napoli e il Chelsea sono buoni dalla scorsa estate quando Manna voleva già prendere il classe 2003″, ha ancora detto il giornalista di Sky Sport. Ed ancora, Di Marzio ha anche spiegato come lo stesso Casadei sia stuzzicato dalla possibilità di rientrare al più presto in Italia.

“Il giocatore vuole tornare in Italia e aveva dato priorità al Torino ma gli azzurri oggi hanno accelerato. Stellini, allenatore in seconda di Conte, stravede per lui, dopo averlo conosciuto nell’esperienza con l’allenatore pugliese all’Inter”, le parole di Di Marzio.