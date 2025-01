Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Rino Tommasi

Lutto nel mondo del giornalismo: si è spento all’età di 90 anni il noto giornalista veronese Rino Tommasi

É arrivata proprio in queste ore la notizia della triste scomparsa di Rino Tommasi, noto giornalista nato a Verona e che si è spento dopo una lunga carriera. Nato nel 1934, Tommasi ha iniziato la sua avventura nel giornalismo a soli 19 anni presso l’agenzia “Sportinformazioni” e solo successivamente si è unito alla redazione di Tuttosport, per poi diventare una presenza fissa per oltre quattro decenni alla Gazzetta dello Sport. Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con Repubblica, Il Gazzettino di Venezia e Il Mattino di Napoli.

Pioniere del giornalismo italiano si è dedicato anche all’organizzazione di incontri di pugilato attraverso la sua società ITOS (Italiana Organizzazioni Sportive), portando eventi al Palazzo dello Sport di Roma e diventando il più giovane organizzatore di eventi pugilistici al mondo. Anche il tennis è stata una sua passione, tanto da dirigere per circa dieci anni la rivista mensile Tennis Club.

Addio a Rino Tommasi: portò lo sport su Canale 5

Nel 1981 è diventato il primo direttore dei servizi sportivi di Canale 5. Negli anni Ottanta è stato ideatore e conduttore di “La grande boxe”, un programma settimanale dedicato al pugilato trasmesso dalle allora reti Fininvest. Spesso affiancato dall’amico Gianni Clerici, ha commentato i principali eventi tennistici per diverse emittenti, tra cui Sky Sport, fino al 2010. Tra il 2009 e il 2011 ha anche collaborato con Dahlia TV per le telecronache di boxe sulla piattaforma digitale terrestre.

Oltre alla sopracitata boxe, Tommasi fu un pioniere per gli sport americani in Italia, acquisendo i diritti e portando il SuperBowl ed il basket NBA dei mostri sacri come Larry Bird e Magic Johnson nel nostro paese.