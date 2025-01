Calciomercato Napoli 24 – Aurelio De Laurentiis ha appena ufficializzato il nuovo acquisto per il Napoli di Antonio Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver travolto la Fiorentina, è pronto a scendere di nuovo in campo. Domenica prossima, infatti, i partenopei giocheranno allo Stadio Diego Armando contro il Verona.

Questa partita, di fatto, è fondamentale per il Napoli per confermare il proprio primato. Dopo il match contro il Verona. Gli azzurri, infatti, hanno un trittico di partite davvero difficileA: Atalanta, Juventus e Roma. Nel frattempo, però, il club partenopeo ha comunicato un nuovo acquisto per Antonio Conte.

Napoli, Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di Luis Hasa

Dopo le visite mediche effettuate nel primo pomeriggio a Villa Stuart, Luis Hasa è infatti un nuovo giocatore del Napoli. A comunicarlo è stato lo stesso Aurelio De Laurentiis. Ecco il ‘classico’ tweet del patron partenopeo: “Benvenuto Luis”.

Luis Hasa, preso dal Lecce, andrà a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, sempre se non verrà ceduto in prestito ad un’altra squadra. Secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, il centrocampista potrebbe essere girato al Bari per arrivare a Dorval.