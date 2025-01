Luis Hasa è un nuovo calciatore del Napoli, ma potrebbe esserci già una piccola svolta: arrivano le ultime sul futuro.

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Luis Hasa. Il difensore arriva dal Lecce ed è diventato in queste ore un nuovo calciatore azzurro. Operazione spinta da Giovanni Manna che ha creduto nelle potenzialità del ragazzo, visto che l’ha conosciuto quando lo stesso Hasa giocata nella Juventus U23.

Ma il difensore – nativo di Sora – resterà all’ombra del Vesuvio? E’ questa la domanda che si stanno facendo in molti, considerando che per il momento Juan Jesus e Rafa Marin non si sono mossi e si aspetta anche il rientro di Alessandro Buongiorno.

Napoli-Hasa, possibili svolte sul futuro

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha dato le ultime su quello che potrebbe accadere nelle prossime ore in relazione propria al futuro di Hasa: non è impensabile che l’ex Lecce possa già lasciare Napoli.

“Potrebbe rimanere qui o trovare un’altra destinazione. Un’ipotesi potrebbe essere Bari, considerando i rapporti stretti tra i due club. È un’operazione prospettiva, è un investimento voluto fortemente dal direttore sportivo Manna, che conosce il ragazzo, l’aveva alla Juventus Under 23, e per il quale si è mosso con grande anticipo”, ha detto Modugno nel corso di Sky Sport 24.