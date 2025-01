Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Simone Scuffet, che farà coppia con Alex Meret nel reparto portieri azzurro. C’è stato, però, anche un altro annuncio ufficiale.

Il primo acquisto del Napoli è stato annunciato proprio in questi minuti: Simone Scuffet è un nuovo calciatore azzurro. Il portiere è arrivato dal Cagliari e sarà il secondo di Alex Meret, di fatto andando a dare una nuova pedina in un reparto importante come quello dei portieri.

L’estremo difensore Diego Del Piccolo, che è stato loro preparatore dei portieri quando erano all’Udinese, ha cosi parlato della coppia che si è nuovamente ricomposta: “Scuffet e Meret sono un’ottima coppia, quello di Scuffet è un ottimo acquisto per il Napoli: se Meret è il Maradona dei portieri, Scuffet è il Pelé. Sono entrambi portieri di grande personalità, facevano sentire la loro presenza in campo fin dalle giovanili dell’Udinese”.

Ultimissime Calciomercato Napoli – Non solo Scuffet, arriva un altro annuncio ufficiale

Scuffet è arrivato all’ombra del Vesuvio, e c’è chi hai fatto il percorso inverso. Elia Caprile, infatti, è diventato un nuovo calciatore della squadra sarda. Cosi è arrivato anche in questo caso il comunicato ufficiale.

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elia Caprile che si trasferisce dal Napoli con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2024-25 con diritto di riscatto“.