Calcio Napoli Ultimissime – Nelle ultime ore una notizia di mercato ha scosso il Napoli. Il calciatore ha deciso di non trasferirsi in Campania.

La sessione invernale di calciomercato è iniziata da pochi giorni, ma le sorprese sono dietro l’angolo. Tra le società più attive c’è il Napoli di Aurelio De Laurentiis, il quale è voglioso di investire ancora dopo l’ottimo mercato estivo. Non a caso, da diverse settimane, il DS Manna starebbe seguendo diversi profili importanti per rinforzare la squadra. A tal proposito, proprio un calciatore nel mirino del dirigente avrebbe deciso di non approdare in Campania.

Pellegrini resterà alla Roma: il calciatore ha deciso!

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è stato ormai delineato. Il centrocampista offensiva della Roma è da tempo nel mirino del Napoli, ancor più dopo l’ultimo periodo complicato nella Capitale. Da qui, infatti, sarebbe nata la volontà di Antonio Conte di puntare sul giocatore. In realtà, però, il tutto dovrebbe restare solo un’idea vista la decisione del giocatore di non lasciare i giallorossi nel mercato di gennaio.

Da sempre, è ormai noto il rapporto tra Lorenzo Pellegrini e la Roma. Proprio per questo, nelle ultime settimane, il capitano è stato bersagliato dai tifosi dopo alcune prestazioni deludenti. In realtà, però, la rete nel derby contro la Lazio avrebbe cambiato nettamente le carte in tavola. A beneficiare di tutto ciò sarà di certo Claudio Ranieri, ma non il Napoli che avrebbe accolto volentieri il centrocampista.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il giocatore, quindi, ha deciso di declinare offerte importanti per mettersi in gioco con i suoi colori preferiti. La piazza si aspetta una risposta importante da lui, motivo per il quale non c’è tempo di pensare al mercato. A questo punto, è improbabile vedere Lorenzo Pellegrini alla Corte del Vesuvio.

Pellegrini-Napoli, affare saltato o solo rimandato?

Il calciomercato è spesso imprevedibile, motivo per il quale non sono da escludere sorprese. Lorenzo Pellegrini resterà tra i profili seguiti dal Napoli nonostante l’affare non si farà a gennaio. A questo punto, però, è di fondamentale importanza chiedersi se il club azzurro tenterà un nuovo assalto a gennaio.

La risposta è “forse” in quanto cosa accadrà nei prossimi mesi non possiamo saperlo. Intanto, però, va ricordato che Pellegrini ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo, motivo per il quale bisognerà monitorare la situazione legata al rinnovo.

Il calciatore, nonostante la decisione, resterà nel mirino di Antonio Conte che però conosce le difficoltà dell’operazione. Nei prossimi mesi, sarà molto curioso capire l’atteggiamento del club azzurro in merito a tale trattativa.