Napoli in lutto, due iniziative per il match contro il Verona

Ultimissime Napoli, la formazione di Antonio Conte è profondamente addolorata dalla scomparsa del piccolo Daniele: pronte due iniziative per il match contro il Verona

Tristezza profonda nello spogliatoio del Napoli per la scomparsa del piccolo Daniele, morto troppo presto a causa di una malattia che già da mesi lo aveva colpito. Daniele era entrato in contatto con la squadra già nell’estate 2023. De Laurentiis ha conosciuto la sua famiglia, la sua storia. E tutti i ragazzi dello spogliatoio azzurro hanno accolto il bambino affezionandosi, come se fosse una mascotte. Il Napoli ha pensato di ricordarlo un’ultima volta: ecco le ultimissime notizie che trapelano dal club.

Napoli in lutto per Daniele, i funerali

In occasione del match contro l’Udinese, Frank Zambo Anguissa ha esultato al proprio gol omaggiando il piccolo Daniele, baciando una fascetta al polso con il nome del ragazzino. Sabato scorso, mentre il Napoli vinceva contro la Fiorentina, il ragazzino se n’è andato via lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei parenti, degli amici e del Napoli.

Tanti i messaggi arrivati nelle ultime ore. Ogni calciatore ha voluto dedicare a Daniele un pensiero. Persino Conte, che ha conosciuto il bimbo solo quest’estate, è rimasto incantato dall’innocenza del suo sorriso. E proprio per l’emozione troppo forte, il mister ha preferito non parlare nel post gara di Firenze.

Martedì 7 ci saranno i funerali per ricordare un ultima volta il piccolo Daniele. Il rito religioso sarà organizzato nella chiesa San Giovanni Battista dei Fiorentini a piazza degli Artisti, nel quartiere Vomero.

Lutto al braccio per il piccolo Daniele: la richiesta del Napoli

Secondo quanto riportato da Il Mattino nell’edizione odierna, il Napoli starebbe pensando ad una doppia iniziativa per omaggiare Daniele allo stadio Diego Armando Maradona. Domenica sera, contro il Verona, ci sarà un intero stadio che avrà modo di salutare un piccolo tifoso, dal grande cuore e dal grande sorriso, che amava i colori azzurri più di ogni altra cosa.

Il club azzurro chiederà alla Lega Serie A di giocare con il lutto al braccio e chiederà di organizzare un minuto di silenzio nel pre-partita in ricordo del bimbo. Ha lottato per mesi contro una malattia più grande di lui, una terribile leucemia che l’ha strappato dalle braccia dei genitori troppo presto. Ma nonostante la sua giovane età, il carattere di Daniele ha colpito in positivo ciascun membro del Napoli, che giocherà da qui in avanti anche per la piccola mascotte.