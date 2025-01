Spunta l’incontro con il Napoli per il trasferimento: le ultimissime di calciomercato legate al mondo azzurro

Ultimissime Calciomercato Napoli – Spunta l’incontro per il trasferimento, entro le prossime ore si farà chiarezza. Entra ormai nel vivo il mercato azzurro, con Giovanni Manna pronto a chiudere affari in entrata e in uscita. Il direttore sportivo deve limare la rosa, aggiustarla senza troppi stravolgimenti. Un compito arduo per fare in modo che la rosa rimanga altamente competitiva e in lotta per il titolo nazionale. Ormai piazza e spogliatoio iniziano ad accarezzare l’idea di poter competere fino alla fine per lo Scudetto.

Calciomercato Napoli, altro attaccante in uscita: la novità

Tanti sono gli “scontenti” azzurri in questa pazza e folle stagione che vede Conte alla guida della squadra. Ed è tutta colpa della mancanza di competizioni, al di là del campionato. Con una sola partita a settimana, lo spazio previsto per le seconde linee è estremamente ridotto. E c’è chi reclama spazio, maggior continuità.

Ad esempio Raspadori vorrebbe giocare di più, ma in attacco i posti sono praticamente assegnati. Mister Conte gli starebbe ricucendo un ruolo da mezzala, differente rispetto ai compiti richiesti ad Anguissa e McTominay. Un modo per sfruttare le qualità dell’attaccante della Nazionale, che a livello tecnico probabilmente non è secondo a nessuno nella rosa partenopea.

Oltre a Jack, utile pedina di scambio in questa sessione invernale o per l’estate, c’è anche da considerare il futuro di Ngonge. L’attaccante belga ha giocato poco: appena sei presenze in campionato e 3 in Coppa Italia. Ha lasciato il segno contro il Palermo in coppa, ma in Serie A è stato impiegato molto poco nella prima metà della stagione. Sulle sue tracce c’è un altro club di Serie A che può concedergli maggior minutaggio.

Ngonge verso Bologna: i dettagli

Secondo quanto affermato da Tuttomercatoweb, Cyril Ngonge potrebbe trasferirsi al Bologna, ancora impegnato nelle coppe europee. L’attaccante del Napoli occuperebbe quella casella che spettava a Cambiaghi, infortunatosi seriamente a inizio stagione.

Il Napoli avrebbe in programma un incontro con il Bologna nella giornata di martedì 7 gennaio per risolvere la questione Ngonge. Il club rossoblu vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto. La cifra del riscatto è chiaramente tutta da discutere. Il Napoli lo valuta almeno 18 milioni di euro. In ogni caso, la cessione sembra davvero vicina. E così il belga, dopo 12 mesi, può finalmente ritornare protagonista in Serie A. Infatti, si era fatto conoscere con il Verona, grazie alle sue giocate e le sue doti tecniche che avevano colpito la dirigenza partenopea lo scorso gennaio. Ora l’esperienza partenopea sembra giunta al termine.