Napoli Calcio Ultimissime – Si complicano i piani di mercato del Napoli. Nelle ultime ore, è arrivata una doccia gelida per il DS Manna.

Sono ore molto calde in casa Napoli in vista del futuro. Il club azzurro vorrebbe ingaggiare diversi giocatori per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. In realtà, però, un affare si sarebbe nettamente complicato negli ultimi minuti. Infatti, il club proprietario del cartellino potrebbe decidere di non cedere più il giocatore nel mercato di gennaio. Intanto, sono attese novità importanti in vista dell’intera operazione.

Pellegrini, il derby cambia il destino: no alla cessione

Il futuro di Lorenzo Pellegrini cambia radicalmente. Da diversi mesi, il giocatore della Roma vive un periodo molto difficile a causa delle critiche feroci riservategli dai tifosi. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” la rete nel derby contro la Lazio ha aperto però uno scenario del tutto inedito. Infatti, il giocatore si è reso protagonista di una marcatura molto pesante che con ogni probabilità allontanerà le voci legate ad una possibile cessione.

Il centrocampista della Roma è da diverse settimane nel mirino del Napoli. Il club azzurro, sfruttando il momento complesso dei giallorossi, starebbe pensando di ingaggiare proprio Lorenzo Pellegrini. Quest’ultimo, all’età di 28 anni è nel momento cruciale della sua carriera e il DS Manna lo sa molto bene. A tal proposito, il direttore sportivo l’avrebbe individuato come rinforzo ideale per il reparto offensivo azzurro.

In realtà, però, dopo il derby si apre uno scenario del tutto inedito. Infatti, per un figlio di Roma come Pellegrini è molto difficile ipotizzare la cessione dopo una prestazione come quella contro la Lazio. La rete e la prova di carattere hanno complicato i piani del club azzurro e del DS Manna.