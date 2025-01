Notizie Calcio Napoli – Il Napoli è tra le società più attive sul mercato in entrata. Nelle ultime ore, il club azzurro starebbe lavorando ad una situazione molto importante.

La stagione del Napoli prosegue alla grande. Il primo posto in classifica in Serie A è un chiaro messaggio a tutte le rivali: questa squadra ha obiettivi importanti. L’avvento di Antonio Conte in panchina ha portato in Campania un nuovo modus operandi, il quale ha valorizzato diversi calciatori. Non a caso, però, la dirigenza vorrebbe aumentare ancor più la qualità della rosa a disposizione del tecnico. Infatti, nelle ultime ore si starebbe lavorando ad una trattativa molto importante in vista dell’immediato futuro prossimo.

Ore decisive per Danilo: c’è l’accordo col calciatore

La situazione legata a Danilo è una delle più chiacchierate degli ultimi giorni. Dopo anni in bianconero, l’ormai ex capitano della Juventus è finito ai margini del progetto di Thiago Motta, il quale non considera il giocatore una pedina chiave. Tutto ciò, ha aperto diverse piste per il futuro del brasiliano, una su tutte sarebbe quella che porta a Napoli. A tal proposito, il DS Manna avrebbe scelto proprio l’ex Real Madrid e Manchester City per rinforzare la difesa partenopea.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” sono ore molto importanti per la trattativa. Quest’ultima, non è ancora decollata a causa delle richieste della Juventus. Infatti, Danilo ha il contratto in scadenza a giugno, ma il club bianconero non ha alcuna intenzione di perderlo a zero già nel mercato di gennaio. Infatti, Cristiano Giuntoli si aspettava di ricevere quantomeno un indennizzo da parte del Napoli.

D’altra parte, invece, il club azzurro non ha alcuna intenzione di assecondare le richieste del club piemontese. Infatti, qualora non si dovesse trovare una quadra, il Napoli sarebbe disposto ad aspettare il mese di giugno per ingaggiare a zero il calciatore.

Danilo-Napoli, l’agente incontrerà la Juventus

La vicenda Danilo-Napoli potrebbe sbloccarsi anche grazie alla volontà del calciatore. Quest’ultimo, dopo esser stato messo ai margini del progetto, ha deciso di voler lasciare Torino dopo diversi anni. Prima di ciò, però, bisognerà trovare un accordo vantaggioso per entrambe le parti.

Il calciatore, ormai deluso dalla decisione, si aspetta che la Juventus lo liberi a zero nelle prossime settimane. Forse, però, ciò non avverrà a causa delle richieste del club bianconero. Secondo il quotidiano, in settimana è previsto un incontro tra l’agente del giocatore e la società piemontese proprio per discutere della questione.

L’obiettivo è ovviamente quello di trovare un accordo molto rapido, in modo tale da unirsi al Napoli il prima possibile. Infatti, Antonio Conte e il DS Manna hanno scelto con forza il brasiliano e non intendono mollare la presa in questa sessione di calciomercato.