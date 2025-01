Ultimissime sul Napoli calcio, arriva il primo scambio della sessione di calciomercato invernale: i dettagli dell’affare.

Napoli calcio ultimissime, il club azzurro riesce a chiudere il primo affare di gennaio. Infatti, nelle scorse ore si sarebbe completata una negoziazione che andava avanti da settimane e ora finalmente si potranno scambiare i documenti.

Entra nel vivo il mercato del Napoli, che dovrà rinforzare qualche reparto e non dovrà indebolirsi. La squadra di Antonio Conte ha come obiettivo quello di mantenere un assetto composto da 24 calciatori, utili per avere una rosa ampia durante la settimana e gli allenamenti a Castel Volturno. Per ogni pedina che uscirà, arriverà un nuovo acquisto che manterrà alta l’asticella del livello della rosa.

Il primo trasferimento in entrata che verrà registrato dal club partenopeo riguarda il vice-Meret: arriva l’annuncio dell’esperto di mercato.

Schira: “Affare fatto, Scuffet al Napoli”

La coppia Meret-Scuffet potrà ricomporsi presto. I due sono cresciuti nelle giovanili dell’Udinese. Quando Scuffet salì in Prima Squadra, di Alex si diceva che sarebbe diventato ancora più forte del suo collega e amico. Erano tutti certi che sarebbero diventati il futuro della Nazionale italiana. Nessuno si sarebbe aspettato l’incredibile ascesa di Gigio Donnarumma, erede indiscusso di Gigi Buffon.

Ad ogni modo, Scuffet si è un po’ perso, mentre Meret è cresciuto e sta continuando a maturare sotto tanti aspetti anche quest’anno. Sui 44 punti conquistati nel girone d’andata del Napoli ci sono le sue mani salde che hanno permesso di raggiungere più volte il clean sheet e il successo.

In vista della seconda parte di stagione, il Napoli affiderà il ruolo di vice Meret proprio a Simone Scuffet, attualmente portiere del Cagliari. L’estremo difensore 28enne arriverà dalla Sardegna con la formula del prestito. Ad annunciarlo ci pensa tramite il suo profilo X Nicolò Schira:

“Affare fatto e confermato! Simone Scuffet si trasferisce dal Cagliari al Napoli con la formula del prestito”

Lo scambio portieri con il Cagliari

Sempre stando a quanto confermato dal giornalista, il club azzurro procederà con lo scambio di portieri con la società sarda. Infatti, mentre il Cagliari darà in prestito Scuffet al Napoli, Elia Caprile lascia la Campania per recarsi in Sardegna e provare a centrare la salvezza con i rossoblu.