“Meret come Buffon”, i social impazziscono per il portiere del Napoli

Fiorentina Napoli, splendida prestazione di Alex Meret contro i Viola: i tifosi azzurri lo elogiano sui social.

Al Franchi sta andando in scena la 19esima giornata tra Fiorentina e Napoli. Gli azzurri, nonostante le assenze di Politano e Kvaratskhelia stanno conducendo la gara 0-3 grazie alle marcature di David Neres, Romelu Lukaku e Scott McTominay. Il primo è riuscito a mettersi in proprio con una percussione esemplare, il secondo è stato freddissimo dal dischetto e lo scozzese ha piazzato il tris partenopeo.

Fiorentina Napoli, prestazione superlativa di Meret: i tifosi lo elogiano

Oltre alla fase offensiva, da rilevare anche la prestazione di Alex Meret. Il portiere si è fatto trovare pronto più volte, soprattutto su due conclusioni davvero insidiose di Rolando Mandragora. L’ex SPAL ed Udinese sta vivendo un grande periodo di forma ed i tifosi lo hanno elogiato sui social.

Tanti paragoni, scherzosamente, con i migliori come Neuer o Buffon sotto la gestione Conte: “Meret meglio di Neuer e Courtois” oppure “Meret come Buffon”. Ciò a dimostrazione delle grandi prestazioni che Alex Meret sta mettendo in mostra. Il numero 1 sta rispondendo al meglio alle critiche accumulate nel corso degli anni.

L’estremo difensore, dopo aver concluso al meglio il 2024, da rilevare la grande partita contro il Genoa, sta iniziando nel modo migliore possibile il 2025 con la speranza che possa raggiungere nuovi traguardi con la maglia azzurra. La cura Conte sta funzionando anche per lui che si è ripreso il favore del tifo partenopeo.