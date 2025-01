Ultime Napoli calcio – La squadra azzurra sta studiando attentamente il calciomercato, con una notizia delle ultime ore che mette in atto un ribaltone interessante.

Il calciomercato del Napoli promette di regalare sorprese in questa sessione invernale, con Manna che è al lavoro per completare la squadra.

Le diverse cessioni, seppur in prestito, hanno svuotato la rosa. Ora il Napoli ha bisogno di tappare diversi buchi lasciati vuoti in mezzo in campo, specialmente con un modo di giocare differente.

Sul taccuino della dirigenza azzurra ci sono diversi nomi interessanti, pronti ad aiutare il tecnico a completare nel migliore dei modi una stagione cominciata molto bene. Ciò però, non sembra bastare.

Non mancano di certo calciatori vogliosi di andare a giocare altrove: uno tra questi, è stato proposto al Napoli. Gli azzurri ora ci pensano intensamente, per quello che potrebbe essere un rinforzo importante.

Napoli, è stato offerto Casadei: la notizia

Il Napoli, come anche espresso da Conte in diverse conferenze stampa, vuole migliorare il proprio reparto di centrocampo.

La volontà è quella di creare una squadra competitiva negli anni, con l’obiettivo di tornare al più presto in Champions League.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, nelle ultime ore Cesare Casadei è stato proposto al Napoli.

L’ex Inter è, al momento, in forza al Chelsea: il giovane ha voglia di giocare, cosa non possibile in terra londinese. Il suo futuro in Italia sembra concreto, con anche il Torino molto forte sulle sue tracce.

Attualmente, nonostante l’offerta al Napoli, il club di Cairo sembra favorito per aggiudicarsi il classe ’03.

Napoli, si studia il colpo a centrocampo: la situazione

I nomi che Manna ha in mente per rafforzare il reparto di centrocampo sono tanti, alcuni dei quali possibili ma ricchi di concorrenza.

Oltre Casadei, uno dei maggiori candidati sul taccuino partenopeo è Jacopo Fazzini, giocatore dell’Empoli.

Il centrocampista però, come emerso da alcune ultime indiscrezioni, ha già un accordo verbale con la Lazio. Ancora non trovata però l’intesa tra i due club.

I toscani vorrebbero cederlo al Napoli, in quanto propensi ad offrire di più sul cartellino del giocatore. I contatti al momento sono fermi e congelati, con gli azzurri che aspettano la mossa dei biancocelesti.

Fazzini con le sue prestazioni ha stregato tutti, compreso Conte. C’è sicuramente da convincere il calciatore, vista la mancanza di coppe rispetto alla Lazio.