“Chiusura in due giorni”, trattativa in discesa: saluta Napoli

Calciomercato Napoli 24 – In chiusura la trattativa per l’uscita del calciatore: affare ai dettagli, ecco la formula del trasferimento.

Nelle prossime settimane ci sarà via vai intenso a Castel Volturno. Infatti, il Napoli sta trattando l’uscita di diversi calciatori. Allo stesso tempo, Conte vorrà l’ingresso in squadra di giocatori che permettono di mantenere alto il livello degli allenamenti. Tra i partenti c’è anche Alessio Zerbin.

Il calciatore sarebbe dovuto andare via già la scorsa estate e quando era tutto pronto per il suo passaggio a Monza, Conte bloccò il trasferimento. Dopo mesi, il giocatore non è riuscito a ritagliarsi lo spazio e reclama minutaggio. Per tale ragione, ha chiesto la cessione in questa finestra invernale. Sulle tracce di Zerbin c’è il Venezia che sta ormai concludendo l’affare con il club partenopeo e secondo Sky Sport entro due giorni la trattativa sarà definitivamente chiusa:

“Il Venezia attende ancora il via libera del Napoli, ma la sensazione è che si possa chiudere entro un paio di giorni. L’operazione sarà impostata su un prestito con obbligo legato alla salvezza”

Dunque, se i lagunari dovessero raggiungere il traguardo tanto sperato, Zerbin sarà a tutti gli effetti un giocatore del Venezia anche per la prossima stagione. Starà tutto anche nelle sue capacità offensive e realizzative.