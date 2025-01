Il Napoli si prepara ad un vero e proprio testa a testa con la Lazio per arrivare al centrocampista: spunta il nome.

Oltre alla difesa, il Napoli sta lavorando anche per migliorare il proprio centrocampo. Da tempo, infatti, Giovanni Manna sta cercando la migliore soluzione per la rosa a disposizione di Antonio Conte. I nomi fatti in queste settimane rientrano tutti all’interno di un parco giocatore con caratteristiche congeniali all’idea di gioco dell’allenatore.

Se è vero che Danilo resta il primo nome sulla lista degli obiettivi in casa partenopea, è anche vero che non è ancora chiaro in che tempi e che modalità l’affare potrebbe chiudersi. Posto che la Juventus abbia aperto alla cessione, c’è da capire se l’operazione possa andare in porto già in questa sessione invernale di calciomercato.

Ultimissime calciomercato Napoli – Testa a testa con la Lazio per Fazzini

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato proprio della situazione in casa Napoli nel corso del suo editoriale per TMW, soffermandosi su Jacopo Fazzini, obiettivi degli azzurri: per arrivare al centrocampista dell’Empoli servirà fronteggiare un testa a testa con la Lazio.

“Una pista molto calda è quella che porta a Fazzini. Se ci sarà l’offerta giusta il presidente Corsi l’accetterà. Al momento è un vero testa a testa con Lazio, che è partita prima ma la proposta (prestito anche oneroso di 18 mesi con obbligo) non convince il club toscano. Per questo il Napoli si è rifatto sotto rilanciando e ora aspetta di vedere l’evolversi della situazione. La valutazione di Fazzini è intorno ai 15 milioni di euro”, le parole di Ceccarini.