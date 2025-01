Ultime Calcio Napoli – Antonio Conte ha dedicato un ultimo straziante saluto sui social al piccolo tifoso Daniele, venuto tragicamente a mancare ieri

Tra le ultime calcio Napoli di queste ore, abbiamo dovuto riportare anche la tragica scomparsa del piccolo Daniele, il tifoso che da tempo combatteva contro un brutto male che lo ha portato via nella giornata di ieri. Diversi sono stati i messaggi di addio arrivati in queste ore, soprattutto sugli account social ufficiali del calciatori partenopei e del presidente De Laurentiis.

Questa mattina, pochissimi istanti fa, anche Antonio Conte ha voluto salutare per un’ultima volta Daniele. Attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, il tecnico del Napoli si è unito agli altri tesserati del Napoli che hanno voluto fare un saluto finale al giovanissimo sostenitore che oggi non c’è più.

Conte dice addio a Daniele: la storia Instagram è straziante

Al termine della partita contro la Fiorentina di ieri, Conte non si è presentato ai microfoni di DAZN, né in conferenza stampa. Troppo il dolore per la scomparsa di Daniele. Al suo posto ha presenziato il suo vice Stellini, che ha dato la notizia in diretta televisiva. Con gli altri giornalisti, invece, è stato Leonardo Spinazzola a rispondere alle domande, anche lui molto provato nonostante la vittoria appena ottenuta.

Questa mattina, come detto, Antonio Conte ha voluto dire addio a Daniele con una storia su Instagram. Nel suo profilo ha condiviso una foto in cui appare il piccolo tifoso sorridente sul campo, presumibilmente di Castel Volturno, con in testa un cappellino del Napoli, mentre è intento a parlare proprio con il mister.

Anche Conte, seppur di spalle, si può intuire che sorrida, felice di parlare con il giovane sostenitore partenopeo. Sotto una didascalia: “L’amore racchiuso in un sorriso”, con accanto un cuore rosso. Poi la scritta: “Ciao Daniele” con al fianco delle mani giunte in preghiera e una stella cadente. L’ultimo straziante saluto a Daniele, che continuerà a seguire dall’alto le partite del suo Napoli.